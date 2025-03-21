https://1prime.ru/20250321/tramp-856003365.html

Трамп высказался о возможности войны с Китаем

Трамп высказался о возможности войны с Китаем - 21.03.2025, ПРАЙМ

Трамп высказался о возможности войны с Китаем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что его страна в военном конфликте с Китаем не заинтересована, но к подобному сценарию "отлично... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T19:13+0300

2025-03-21T19:13+0300

2025-03-21T19:13+0300

китай

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 21 мар – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что его страна в военном конфликте с Китаем не заинтересована, но к подобному сценарию "отлично подготовлена". Такое заявление он сделал, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома."Мы не хотим потенциальной войны с Китаем, но могу сказать: если она случится, мы отлично подготовлены, чтобы с этим справиться", - сказал он.Я бы не хотел демонстрировать это кому-либо", – добавил президент.

https://1prime.ru/20240919/plan-851673573.html

китай

сша

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китай, сша, дональд трамп