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Трамп высказался о возможности войны с Китаем - 21.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп высказался о возможности войны с Китаем
Трамп высказался о возможности войны с Китаем - 21.03.2025, ПРАЙМ
Трамп высказался о возможности войны с Китаем
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что его страна в военном конфликте с Китаем не заинтересована, но к подобному сценарию "отлично... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T19:13+0300
2025-03-21T19:13+0300
китай
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 21 мар – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что его страна в военном конфликте с Китаем не заинтересована, но к подобному сценарию "отлично подготовлена". Такое заявление он сделал, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома."Мы не хотим потенциальной войны с Китаем, но могу сказать: если она случится, мы отлично подготовлены, чтобы с этим справиться", - сказал он.Я бы не хотел демонстрировать это кому-либо", – добавил президент.
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китай, сша, дональд трамп
КИТАЙ, США, Дональд Трамп
19:13 21.03.2025
 
Трамп высказался о возможности войны с Китаем

Трамп: США не хотят войны с Китаем, но "отлично подготовлены" к такому сценарию

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 21 мар – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что его страна в военном конфликте с Китаем не заинтересована, но к подобному сценарию "отлично подготовлена".
Такое заявление он сделал, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
"Мы не хотим потенциальной войны с Китаем, но могу сказать: если она случится, мы отлично подготовлены, чтобы с этим справиться", - сказал он.
Я бы не хотел демонстрировать это кому-либо", – добавил президент.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
ВМС США представили план подготовки к войне с Китаем к 2027 году
19 сентября 2024, 16:51
 
КИТАЙСШАДональд Трамп
 
 
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