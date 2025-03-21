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Трамп высказался о возможности войны с Китаем
Трамп высказался о возможности войны с Китаем - 21.03.2025, ПРАЙМ
Трамп высказался о возможности войны с Китаем
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что его страна в военном конфликте с Китаем не заинтересована, но к подобному сценарию "отлично... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T19:13+0300
2025-03-21T19:13+0300
2025-03-21T19:13+0300
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ВАШИНГТОН, 21 мар – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что его страна в военном конфликте с Китаем не заинтересована, но к подобному сценарию "отлично подготовлена". Такое заявление он сделал, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома."Мы не хотим потенциальной войны с Китаем, но могу сказать: если она случится, мы отлично подготовлены, чтобы с этим справиться", - сказал он.Я бы не хотел демонстрировать это кому-либо", – добавил президент.
https://1prime.ru/20240919/plan-851673573.html
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китай, сша, дональд трамп
КИТАЙ, США, Дональд Трамп
Трамп высказался о возможности войны с Китаем
Трамп: США не хотят войны с Китаем, но "отлично подготовлены" к такому сценарию
ВАШИНГТОН, 21 мар – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что его страна в военном конфликте с Китаем не заинтересована, но к подобному сценарию "отлично подготовлена".
Такое заявление он сделал, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
"Мы не хотим потенциальной войны с Китаем, но могу сказать: если она случится, мы отлично подготовлены, чтобы с этим справиться", - сказал он.
Я бы не хотел демонстрировать это кому-либо", – добавил президент.
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