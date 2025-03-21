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Трамп готов обсудить вопрос отмены введенных ранее пошлин на товары из КНР
Трамп готов обсудить вопрос отмены введенных ранее пошлин на товары из КНР - 21.03.2025, ПРАЙМ
Трамп готов обсудить вопрос отмены введенных ранее пошлин на товары из КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T19:48+0300
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ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые зеркальные тарифы против КНР и ряда других стран. "Мы можем это обсудить", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос журналистов о возможной отмене ранее введенных пошлин на китайские товары. При этом американский лидер подчеркнул, что назначенная им дата введения новых пошлин не изменится. "Я назвал 2 апреля "Днём освобождения" для Америки. Я бы сделал это 1 апреля, но никто бы не поверил, потому что это День дурака. А мне верят. Второе апреля - это День освобождения. Нас обдирали на торговле и обороне все страны мира - и друзья, и противники. Эти времена закончились", - добавил Трамп. Он уточнил, что новые тарифы обеспечат США приток значительных доходов. "Теперь часть этих денег вернется к нам в виде пошлин - десятки миллиардов, таких цифр никто никогда не видел",- отметил президент США. Трамп также сообщил о планах провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Я буду говорить с председателем Си (Цзиньпином - ред.). У нас очень хорошие отношения. Мы достигаем очень хорошего понимания, но из-за (экс-президента США Джо - ред.) Байдена у нас дефицит в торговле с Китаем - триллион долларов, а по некоторым оценкам даже 1,2 триллиона", - сообщил хозяин Белого дома.
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китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, пошлины, мировая экономика
Экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, пошлины, Мировая экономика
Трамп готов обсудить вопрос отмены введенных ранее пошлин на товары из КНР
Трамп заявил, что готов обсудить вопрос отмены введенных ранее пошлин на товары из КНР
ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые зеркальные тарифы против КНР и ряда других стран.
"Мы можем это обсудить", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос журналистов о возможной отмене ранее введенных пошлин на китайские товары.
При этом американский лидер подчеркнул, что назначенная им дата введения новых пошлин не изменится.
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"Я назвал 2 апреля "Днём освобождения" для Америки. Я бы сделал это 1 апреля, но никто бы не поверил, потому что это День дурака. А мне верят. Второе апреля - это День освобождения. Нас обдирали на торговле и обороне все страны мира - и друзья, и противники. Эти времена закончились", - добавил Трамп.
Он уточнил, что новые тарифы обеспечат США приток значительных доходов. "Теперь часть этих денег вернется к нам в виде пошлин - десятки миллиардов, таких цифр никто никогда не видел",- отметил президент США.
Трамп также сообщил о планах провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Я буду говорить с председателем Си (Цзиньпином - ред.). У нас очень хорошие отношения. Мы достигаем очень хорошего понимания, но из-за (экс-президента США Джо - ред.) Байдена у нас дефицит в торговле с Китаем - триллион долларов, а по некоторым оценкам даже 1,2 триллиона", - сообщил хозяин Белого дома.