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Трамп готов обсудить вопрос отмены введенных ранее пошлин на товары из КНР - 21.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп готов обсудить вопрос отмены введенных ранее пошлин на товары из КНР
Трамп готов обсудить вопрос отмены введенных ранее пошлин на товары из КНР - 21.03.2025, ПРАЙМ
Трамп готов обсудить вопрос отмены введенных ранее пошлин на товары из КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T19:48+0300
2025-03-21T19:48+0300
экономика
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
пошлины
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые зеркальные тарифы против КНР и ряда других стран. "Мы можем это обсудить", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос журналистов о возможной отмене ранее введенных пошлин на китайские товары. При этом американский лидер подчеркнул, что назначенная им дата введения новых пошлин не изменится. "Я назвал 2 апреля "Днём освобождения" для Америки. Я бы сделал это 1 апреля, но никто бы не поверил, потому что это День дурака. А мне верят. Второе апреля - это День освобождения. Нас обдирали на торговле и обороне все страны мира - и друзья, и противники. Эти времена закончились", - добавил Трамп. Он уточнил, что новые тарифы обеспечат США приток значительных доходов. "Теперь часть этих денег вернется к нам в виде пошлин - десятки миллиардов, таких цифр никто никогда не видел",- отметил президент США. Трамп также сообщил о планах провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Я буду говорить с председателем Си (Цзиньпином - ред.). У нас очень хорошие отношения. Мы достигаем очень хорошего понимания, но из-за (экс-президента США Джо - ред.) Байдена у нас дефицит в торговле с Китаем - триллион долларов, а по некоторым оценкам даже 1,2 триллиона", - сообщил хозяин Белого дома.
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китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, пошлины, мировая экономика
Экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, пошлины, Мировая экономика
19:48 21.03.2025
 
Трамп готов обсудить вопрос отмены введенных ранее пошлин на товары из КНР

Трамп заявил, что готов обсудить вопрос отмены введенных ранее пошлин на товары из КНР

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к обсуждению вопроса об отмене пошлин на китайские товары, но подтвердил намерение ввести 2 апреля новые зеркальные тарифы против КНР и ряда других стран.
"Мы можем это обсудить", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос журналистов о возможной отмене ранее введенных пошлин на китайские товары.
При этом американский лидер подчеркнул, что назначенная им дата введения новых пошлин не изменится.
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Китай призвал США как можно скорее отменить пошлины на сталь и алюминий
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"Я назвал 2 апреля "Днём освобождения" для Америки. Я бы сделал это 1 апреля, но никто бы не поверил, потому что это День дурака. А мне верят. Второе апреля - это День освобождения. Нас обдирали на торговле и обороне все страны мира - и друзья, и противники. Эти времена закончились", - добавил Трамп.
Он уточнил, что новые тарифы обеспечат США приток значительных доходов. "Теперь часть этих денег вернется к нам в виде пошлин - десятки миллиардов, таких цифр никто никогда не видел",- отметил президент США.
Трамп также сообщил о планах провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Я буду говорить с председателем Си (Цзиньпином - ред.). У нас очень хорошие отношения. Мы достигаем очень хорошего понимания, но из-за (экс-президента США Джо - ред.) Байдена у нас дефицит в торговле с Китаем - триллион долларов, а по некоторым оценкам даже 1,2 триллиона", - сообщил хозяин Белого дома.
 
ЭкономикаКИТАЙСШАДональд ТрампСи ЦзиньпинпошлиныМировая экономика
 
 
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