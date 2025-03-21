https://1prime.ru/20250321/tramp-856004477.html
Трамп не ответил прямо на вопрос о возможных новых санкциях против РФ
Трамп не ответил прямо на вопрос о возможных новых санкциях против РФ - 21.03.2025, ПРАЙМ
Трамп не ответил прямо на вопрос о возможных новых санкциях против РФ
Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос о том, планирует ли он вводить новые санкции против России. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T20:11+0300
2025-03-21T20:11+0300
2025-03-21T20:11+0300
экономика
дональд трамп
сша
россия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483914_0:21:937:548_1920x0_80_0_0_31df20bab61b71df54602448d2c55be9.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос о том, планирует ли он вводить новые санкции против России. В ходе встречи с журналистами в Белом доме Трампу задали вопрос о том, собирается ли он вводить новые санкции против России на фоне того, как "Россия продолжает атаковать Украину" "Ну они воюют друг против друга", - заявил Трамп в ответ на вопрос. Он подчеркнул, что считает, что будет достигнуто прекращение огня "во многих сферах", и работа в этом направлении "идет хорошо". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://1prime.ru/20250321/tsb-855997065.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483914_1:0:936:701_1920x0_80_0_0_8ad867f4c506323341b7a1c4416f7b9c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, россия, санкции против рф
Экономика, Дональд Трамп, США, РОССИЯ, санкции против РФ
Трамп не ответил прямо на вопрос о возможных новых санкциях против РФ
Трамп не ответил прямо на вопрос о возможных новых санкциях против России
ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос о том, планирует ли он вводить новые санкции против России.
В ходе встречи с журналистами в Белом доме Трампу задали вопрос о том, собирается ли он вводить новые санкции против России на фоне того, как "Россия продолжает атаковать Украину"
"Ну они воюют друг против друга", - заявил Трамп в ответ на вопрос.
Набиуллина высказалась о возможном снятии американских санкций с России
Он подчеркнул, что считает, что будет достигнуто прекращение огня "во многих сферах", и работа в этом направлении "идет хорошо".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".