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Трамп не ответил прямо на вопрос о возможных новых санкциях против РФ - 21.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп не ответил прямо на вопрос о возможных новых санкциях против РФ
Трамп не ответил прямо на вопрос о возможных новых санкциях против РФ - 21.03.2025, ПРАЙМ
Трамп не ответил прямо на вопрос о возможных новых санкциях против РФ
Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос о том, планирует ли он вводить новые санкции против России. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T20:11+0300
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экономика
дональд трамп
сша
россия
санкции против рф
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ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос о том, планирует ли он вводить новые санкции против России. В ходе встречи с журналистами в Белом доме Трампу задали вопрос о том, собирается ли он вводить новые санкции против России на фоне того, как "Россия продолжает атаковать Украину" "Ну они воюют друг против друга", - заявил Трамп в ответ на вопрос. Он подчеркнул, что считает, что будет достигнуто прекращение огня "во многих сферах", и работа в этом направлении "идет хорошо". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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дональд трамп, сша, россия, санкции против рф
Экономика, Дональд Трамп, США, РОССИЯ, санкции против РФ
20:11 21.03.2025
 
Трамп не ответил прямо на вопрос о возможных новых санкциях против РФ

Трамп не ответил прямо на вопрос о возможных новых санкциях против России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос о том, планирует ли он вводить новые санкции против России.
В ходе встречи с журналистами в Белом доме Трампу задали вопрос о том, собирается ли он вводить новые санкции против России на фоне того, как "Россия продолжает атаковать Украину"
"Ну они воюют друг против друга", - заявил Трамп в ответ на вопрос.
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Он подчеркнул, что считает, что будет достигнуто прекращение огня "во многих сферах", и работа в этом направлении "идет хорошо".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
 
ЭкономикаДональд ТрампСШАРОССИЯсанкции против РФ
 
 
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