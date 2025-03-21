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Politico: ЕК обсудит план Украины по увеличению импорта газа через Словакию
Politico: ЕК обсудит план Украины по увеличению импорта газа через Словакию - 21.03.2025, ПРАЙМ
Politico: ЕК обсудит план Украины по увеличению импорта газа через Словакию
Европейская комиссия (ЕК) обсуждает план, предусматривающий увеличение импорта газа Украиной из Греции и Турции. Этот газ планируется перенаправлять в... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T09:37+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) обсуждает план, предусматривающий увеличение импорта газа Украиной из Греции и Турции. Этот газ планируется перенаправлять в трубопроводы Словакии, что позволит ей вновь стать страной-транзитером, сообщает газета Politico со ссылкой на официальные источники."Еврокомиссия... обдумывает план, который... поможет избежать необходимость покупать газ у России... Украина нарастит импорт газа из Греции и Турции и будут хранить до 10 миллиардов кубометров газа в своих хранилищах... Он будет транспортироваться через словацкие трубопроводы в такие страны, как Венгрия", - пишет издание. По словам одного из чиновников ЕК, реализация данного плана позволит Словакии восстановить свой статус страны-транзитера.Ранее словацкие власти неоднократно выражали заинтересованность в сохранении возможности транзита газа по своей территории в западном направлении. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял о поддержке возобновления транзита газа через Украину, при условии компенсации возможных убытков. По его оценкам, потеря возможности транзита газа обойдется Словакии примерно в 500 миллионов евро в год. Он также отмечал, что страна потеряет 1 миллиард евро из-за более высоких цен на газ, а общие убытки Евросоюза от прекращения транзита газа через Украину могут составить около 70 миллиардов евро.1 января "Газпром" сообщил об отсутствии технической и юридической возможности поставки газа для транзита через Украину, в связи с истечением срока действия соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". Украинские власти ранее неоднократно заявляли об отсутствии планов по продлению данного транзитного соглашения.
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газ, словакия, украина, греция, роберт фицо, politico, ек, ес
Экономика, Газ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, ГРЕЦИЯ, Роберт Фицо, Politico, ЕК, ЕС
Politico: ЕК обсудит план Украины по увеличению импорта газа через Словакию
Politico: ЕК обсуждает план Украины по импорту газа из Греции через Словакию
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) обсуждает план, предусматривающий увеличение импорта газа Украиной из Греции и Турции. Этот газ планируется перенаправлять в трубопроводы Словакии, что позволит ей вновь стать страной-транзитером, сообщает газета Politico со ссылкой на официальные источники.
"Еврокомиссия... обдумывает план, который... поможет избежать необходимость покупать газ у России... Украина нарастит импорт газа из Греции и Турции и будут хранить до 10 миллиардов кубометров газа в своих хранилищах... Он будет транспортироваться через словацкие трубопроводы в такие страны, как Венгрия", - пишет издание.
По словам одного из чиновников ЕК, реализация данного плана позволит Словакии восстановить свой статус страны-транзитера.
Ранее словацкие власти неоднократно выражали заинтересованность в сохранении возможности транзита газа по своей территории в западном направлении. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял о поддержке возобновления транзита газа через Украину, при условии компенсации возможных убытков. По его оценкам, потеря возможности транзита газа обойдется Словакии примерно в 500 миллионов евро в год. Он также отмечал, что страна потеряет 1 миллиард евро из-за более высоких цен на газ, а общие убытки Евросоюза от прекращения транзита газа через Украину могут составить около 70 миллиардов евро.
1 января "Газпром" сообщил об отсутствии технической и юридической возможности поставки газа для транзита через Украину, в связи с истечением срока действия соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". Украинские власти ранее неоднократно заявляли об отсутствии планов по продлению данного транзитного соглашения.
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