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В ЦБ оценили состояние российского рынка труда

В ЦБ оценили состояние российского рынка труда - 21.03.2025, ПРАЙМ

В ЦБ оценили состояние российского рынка труда

Рынок труда в России остается "жестким", но появляется все больше признаков снижения напряженности, говорится в пресс-релизе Банка России. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T14:00+0300

2025-03-21T14:00+0300

2025-03-21T14:00+0300

банк россии

банк россия

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Рынок труда в России остается "жестким", но появляется все больше признаков снижения напряженности, говорится в пресс-релизе Банка России. "Рынок труда остается жестким. Безработица находится на исторических минимумах. Однако появляется все больше признаков снижения напряженности", - отмечается в сообщении. "По данным опросов, продолжает сокращаться доля предприятий, испытывающих дефицит кадров. Кроме того, наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы", - сообщается там же. Как указывает ЦБ, в то же время рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда. "На декабрьскую статистику по зарплатам в том числе повлиял частичный перенос выплаты годовых премий с первого квартала 2025 года. Последнее поддержало потребительский спрос в начале 2025 года", - добавляет регулятор.

https://1prime.ru/20250321/inflyatsiya-855991313.html

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банк россия