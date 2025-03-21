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Потребительские цены в Японии в феврале выросли на 3,7%

Потребительские цены в Японии в феврале выросли на 3,7% - 21.03.2025, ПРАЙМ

Потребительские цены в Японии в феврале выросли на 3,7%

Потребительские цены в Японии по итогам февраля выросли на 3,7% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T07:46+0300

2025-03-21T07:46+0300

2025-03-21T07:46+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам февраля выросли на 3,7% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. В феврале потребительские цены снизились на 0,4% после увеличения на 0,5% в январе. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3% (на 3,2% месяцем ранее), хотя аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали показатель на уровне 2,9%. В феврале базовые потребительские цены снизились на 0,1% после роста в январе на 0,2%.

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