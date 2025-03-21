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Reuters: в Гренландии вырос поток туристов после заявлений Трампа
Reuters: в Гренландии вырос поток туристов после заявлений Трампа - 21.03.2025, ПРАЙМ
Reuters: в Гренландии вырос поток туристов после заявлений Трампа
Повышенное внимание президента США Дональда Трампа к Гренландии привело к ощутимому росту туризма на острове, заявил владелец гренландской компании-оператора... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T15:54+0300
2025-03-21T15:54+0300
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политика
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Повышенное внимание президента США Дональда Трампа к Гренландии привело к ощутимому росту туризма на острове, заявил владелец гренландской компании-оператора экскурсий Greenland Cruises Ивик Кнудссен-Остерманн. Кнудссен-Остерманн сообщил, что количество бронирований значительно увеличилось, особенно благодаря вниманию, которое Трамп привлек к Гренландии на мировой арене. Его банк рекомендовал расширение бизнеса, однако предприниматель пока придерживается осторожной позиции, ожидая результатов текущего года.Йенс Лауридсен, глава государственной компании Greenland Airports, прогнозирует аналогичный значительный рост туристического потока уже в летний период.. "Мы увидим значительный рост (туризма - ред.) уже этим летом", - приводит его слова Reuters. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и обещал жителям острова процветание в случае присоединения к Соединенным Штатам.Гренландия, бывшая до 1953 года колонией Дании, сохраняет связь с королевством, но с 2009 года обладает автономией и правом на самоуправление во внутренней политике.
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гренландия, сша, дональд трамп, reuters
Политика, Гренландия, США, Дональд Трамп, Reuters
Reuters: в Гренландии вырос поток туристов после заявлений Трампа
Reuters: внимание Трампа к Гренландии привело к ощутимому росту туризма на острове
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Повышенное внимание президента США Дональда Трампа к Гренландии привело к ощутимому росту туризма на острове, заявил владелец гренландской компании-оператора экскурсий Greenland Cruises Ивик Кнудссен-Остерманн.
Кнудссен-Остерманн сообщил, что количество бронирований значительно увеличилось, особенно благодаря вниманию, которое Трамп привлек к Гренландии на мировой арене. Его банк рекомендовал расширение бизнеса, однако предприниматель пока придерживается осторожной позиции, ожидая результатов текущего года.
Йенс Лауридсен, глава государственной компании Greenland Airports, прогнозирует аналогичный значительный рост туристического потока уже в летний период..
"Мы увидим значительный рост (туризма - ред.) уже этим летом", - приводит его слова Reuters.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и обещал жителям острова процветание в случае присоединения к Соединенным Штатам.
Гренландия, бывшая до 1953 года колонией Дании, сохраняет связь с королевством, но с 2009 года обладает автономией и правом на самоуправление во внутренней политике.
Присоединение Гренландии к США случится, заявил Трамп