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Действия ВСУ доказывают, что режиму в Киеве нельзя доверять, заявил Песков

Действия ВСУ доказывают, что режиму в Киеве нельзя доверять, заявил Песков - 21.03.2025, ПРАЙМ

Действия ВСУ доказывают, что режиму в Киеве нельзя доверять, заявил Песков

Нарушение Украиной условий 30-дневной остановки огня по энергообъектам показывает, что киевскому режиму нельзя доверять, заявил пресс-секретарь президента... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T13:17+0300

2025-03-21T13:17+0300

2025-03-21T13:30+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Нарушение Украиной условий 30-дневной остановки огня по энергообъектам показывает, что киевскому режиму нельзя доверять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ. Публикуются и кадры соответствующие и так далее. Поэтому все могут видеть, насколько можно доверять слову Зеленского и слову других представителей киевского режима. Это, кстати, то, о чем мы неоднократно предупреждали наших собеседников", - заявил Песков журналистам. Комментируя сообщения о подрыве ВСУ газораспределительной станции "Суджа", представитель Кремля подчеркнул, что они также более чем красноречиво говорят, насколько можно верить словам Владимира Зеленского и членов его команды.СК сообщил, что ВСУ 20 марта произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области, объект получил значительные повреждения. Возбуждено дело о теракте.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп предложил 30-дневное перемирие в отношении ударов по энергетической инфраструктуре. Путин поддержал инициативу и отдал соответствующий приказ российским военным. Зеленский также заявил о поддержке предложения. Однако, по данным Минобороны России, вскоре после этого украинские силы атаковали нефтебазу на Кубани, что, по словам Пескова, свидетельствует об отсутствии взаимности со стороны Киева.

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россия, украина, киев, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, общество