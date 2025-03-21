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Действия ВСУ доказывают, что режиму в Киеве нельзя доверять, заявил Песков
Действия ВСУ доказывают, что режиму в Киеве нельзя доверять, заявил Песков - 21.03.2025, ПРАЙМ
Действия ВСУ доказывают, что режиму в Киеве нельзя доверять, заявил Песков
Нарушение Украиной условий 30-дневной остановки огня по энергообъектам показывает, что киевскому режиму нельзя доверять, заявил пресс-секретарь президента... | 21.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Нарушение Украиной условий 30-дневной остановки огня по энергообъектам показывает, что киевскому режиму нельзя доверять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ. Публикуются и кадры соответствующие и так далее. Поэтому все могут видеть, насколько можно доверять слову Зеленского и слову других представителей киевского режима. Это, кстати, то, о чем мы неоднократно предупреждали наших собеседников", - заявил Песков журналистам. Комментируя сообщения о подрыве ВСУ газораспределительной станции "Суджа", представитель Кремля подчеркнул, что они также более чем красноречиво говорят, насколько можно верить словам Владимира Зеленского и членов его команды.СК сообщил, что ВСУ 20 марта произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области, объект получил значительные повреждения. Возбуждено дело о теракте.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп предложил 30-дневное перемирие в отношении ударов по энергетической инфраструктуре. Путин поддержал инициативу и отдал соответствующий приказ российским военным. Зеленский также заявил о поддержке предложения. Однако, по данным Минобороны России, вскоре после этого украинские силы атаковали нефтебазу на Кубани, что, по словам Пескова, свидетельствует об отсутствии взаимности со стороны Киева.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Общество
Действия ВСУ доказывают, что режиму в Киеве нельзя доверять, заявил Песков
Песков: нарушение Украиной условий прекращения огня доказало, что Киеву нельзя доверять
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Нарушение Украиной условий 30-дневной остановки огня по энергообъектам показывает, что киевскому режиму нельзя доверять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ. Публикуются и кадры соответствующие и так далее. Поэтому все могут видеть, насколько можно доверять слову Зеленского и слову других представителей киевского режима. Это, кстати, то, о чем мы неоднократно предупреждали наших собеседников", - заявил Песков журналистам.
Комментируя сообщения о подрыве ВСУ газораспределительной станции "Суджа", представитель Кремля подчеркнул, что они также более чем красноречиво говорят, насколько можно верить словам Владимира Зеленского и членов его команды.
СК сообщил, что ВСУ 20 марта произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области, объект получил значительные повреждения. Возбуждено дело о теракте.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп предложил 30-дневное перемирие в отношении ударов по энергетической инфраструктуре. Путин поддержал инициативу и отдал соответствующий приказ российским военным. Зеленский также заявил о поддержке предложения. Однако, по данным Минобороны России, вскоре после этого украинские силы атаковали нефтебазу на Кубани, что, по словам Пескова, свидетельствует об отсутствии взаимности со стороны Киева.
ВСУ подорвали газораспределительную станцию "Суджа"