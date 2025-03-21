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Правительство выделит 4,1 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока
Правительство выделит 4,1 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока - 21.03.2025, ПРАЙМ
Правительство выделит 4,1 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока
Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 4,1 миллиарда рублей на развитие регионов Дальнего Востока в ближайшие... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T09:47+0300
2025-03-21T09:47+0300
2025-03-21T09:47+0300
экономика
россия
дальний восток
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 4,1 миллиарда рублей на развитие регионов Дальнего Востока в ближайшие три года, сообщила пресс-служба кабмина. "В 2025–2027 годах на реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), дополнительно будет направлено более 4,1 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - указано в сообщении пресс-службы. Как уточнили в кабмине, субсидии помогут благоустроить дворовые территории в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе. "Кроме того, дополнительно в Камчатском крае при участии федерального финансирования планируется отремонтировать дороги, привести в порядок скверы и детские площадки, в Приморском крае – реконструировать проезд от дороги в посёлке Русском до посёлка Минка, где будет размещаться крупная научная установка класса "мегасайенс", в Чукотском автономном округе – модернизировать теплицы, в Еврейской автономной области – отремонтировать социальные учреждения, приобрести спецтехнику и оборудование для благоустройства городских пространств, в Амурской области – реконструировать объекты наружного освещения в городе Свободном", - сообщили в правительстве.
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россия, дальний восток, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, Михаил Мишустин
Правительство выделит 4,1 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока
Правительство выделит дополнительно 4,1 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 4,1 миллиарда рублей на развитие регионов Дальнего Востока в ближайшие три года, сообщила пресс-служба кабмина.
"В 2025–2027 годах на реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), дополнительно будет направлено более 4,1 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - указано в сообщении пресс-службы.
Как уточнили в кабмине, субсидии помогут благоустроить дворовые территории в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе.
"Кроме того, дополнительно в Камчатском крае при участии федерального финансирования планируется отремонтировать дороги, привести в порядок скверы и детские площадки, в Приморском крае – реконструировать проезд от дороги в посёлке Русском до посёлка Минка, где будет размещаться крупная научная установка класса "мегасайенс", в Чукотском автономном округе – модернизировать теплицы, в Еврейской автономной области – отремонтировать социальные учреждения, приобрести спецтехнику и оборудование для благоустройства городских пространств, в Амурской области – реконструировать объекты наружного освещения в городе Свободном", - сообщили в правительстве.
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