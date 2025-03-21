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Правительство выделит 4,1 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока

Правительство выделит 4,1 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока - 21.03.2025, ПРАЙМ

Правительство выделит 4,1 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 4,1 миллиарда рублей на развитие регионов Дальнего Востока в ближайшие... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T09:47+0300

2025-03-21T09:47+0300

2025-03-21T09:47+0300

экономика

россия

дальний восток

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 4,1 миллиарда рублей на развитие регионов Дальнего Востока в ближайшие три года, сообщила пресс-служба кабмина. "В 2025–2027 годах на реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), дополнительно будет направлено более 4,1 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - указано в сообщении пресс-службы. Как уточнили в кабмине, субсидии помогут благоустроить дворовые территории в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе. "Кроме того, дополнительно в Камчатском крае при участии федерального финансирования планируется отремонтировать дороги, привести в порядок скверы и детские площадки, в Приморском крае – реконструировать проезд от дороги в посёлке Русском до посёлка Минка, где будет размещаться крупная научная установка класса "мегасайенс", в Чукотском автономном округе – модернизировать теплицы, в Еврейской автономной области – отремонтировать социальные учреждения, приобрести спецтехнику и оборудование для благоустройства городских пространств, в Амурской области – реконструировать объекты наружного освещения в городе Свободном", - сообщили в правительстве.

https://1prime.ru/20250224/mintay-855208890.html

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россия, дальний восток, михаил мишустин