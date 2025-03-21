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Правительство выделит 4,1 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока - 21.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Правительство выделит 4,1 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока
Правительство выделит 4,1 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока - 21.03.2025, ПРАЙМ
Правительство выделит 4,1 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока
Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 4,1 миллиарда рублей на развитие регионов Дальнего Востока в ближайшие... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T09:47+0300
2025-03-21T09:47+0300
экономика
россия
дальний восток
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 4,1 миллиарда рублей на развитие регионов Дальнего Востока в ближайшие три года, сообщила пресс-служба кабмина. "В 2025–2027 годах на реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), дополнительно будет направлено более 4,1 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - указано в сообщении пресс-службы. Как уточнили в кабмине, субсидии помогут благоустроить дворовые территории в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе. "Кроме того, дополнительно в Камчатском крае при участии федерального финансирования планируется отремонтировать дороги, привести в порядок скверы и детские площадки, в Приморском крае – реконструировать проезд от дороги в посёлке Русском до посёлка Минка, где будет размещаться крупная научная установка класса "мегасайенс", в Чукотском автономном округе – модернизировать теплицы, в Еврейской автономной области – отремонтировать социальные учреждения, приобрести спецтехнику и оборудование для благоустройства городских пространств, в Амурской области – реконструировать объекты наружного освещения в городе Свободном", - сообщили в правительстве.
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россия, дальний восток, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, Михаил Мишустин
09:47 21.03.2025
 
Правительство выделит 4,1 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока

Правительство выделит дополнительно 4,1 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока

Дальний Восток
Дальний Восток
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 4,1 миллиарда рублей на развитие регионов Дальнего Востока в ближайшие три года, сообщила пресс-служба кабмина.
"В 2025–2027 годах на реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), дополнительно будет направлено более 4,1 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - указано в сообщении пресс-службы.
Как уточнили в кабмине, субсидии помогут благоустроить дворовые территории в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе.
"Кроме того, дополнительно в Камчатском крае при участии федерального финансирования планируется отремонтировать дороги, привести в порядок скверы и детские площадки, в Приморском крае – реконструировать проезд от дороги в посёлке Русском до посёлка Минка, где будет размещаться крупная научная установка класса "мегасайенс", в Чукотском автономном округе – модернизировать теплицы, в Еврейской автономной области – отремонтировать социальные учреждения, приобрести спецтехнику и оборудование для благоустройства городских пространств, в Амурской области – реконструировать объекты наружного освещения в городе Свободном", - сообщили в правительстве.
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ЭкономикаРОССИЯДальний ВостокМихаил Мишустин
 
 
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