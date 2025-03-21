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ЦБ ожидает рост ВВП на 1-2% в 2025 году

ЦБ ожидает рост ВВП на 1-2% в 2025 году - 21.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ ожидает рост ВВП на 1-2% в 2025 году

Банк России ожидает, что ВВП в 2025 году вырастет на 1-2%, это и будет реализацией сценария мягкой посадки экономики, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T17:11+0300

2025-03-21T17:11+0300

2025-03-21T17:11+0300

банк россии

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эльвира набиуллина

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что ВВП в 2025 году вырастет на 1-2%, это и будет реализацией сценария мягкой посадки экономики, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Летом 2024 года ЦБ называл масштаб перегрева экономики максимальным за последние 16 лет. В середине февраля глава регулятора заявляла, что перегрев будет уменьшаться по мере накопления эффектов ужесточения денежно-кредитной политики."Это, действительно, значимое снижение инфляции к нашей цели в 2026 году при сохранении положительных темпов роста. Напомню, что мы в этом году ожидаем темпы роста ВВП на 1-2%. Мы считаем, что это и есть сценарий мягкой посадки", — сказала Набиуллина на пресс-конференции.Он сообщила, что ЦБ рассматривал на сегодняшнем заседании два варианта сигнала по дальнейшим действиям: нейтральный и умеренно жесткий. Как указано в заявлении, регулятор рассмотрит вопрос повышения, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели по инфляции.По оценке главы Банка России, инвестиционная активность в первом квартале не ниже, чем в четвертом, поэтому ни о каком падении говорить не стоит."Понятно, что компании, прежде всего, завершают начатые инвестиционные программы. Мы это видим, они практически все завершают. Есть сдвижка инвестиционных планов. =<...> Тем не менее инвестиционная активность останется относительно высокой. <...> Это собственные средства компании. Кредиты занимают гораздо меньшую долю в источниках финансирования инвестиций", — добавила Набиуллина.Она добавила, что основное замедление кредитования наблюдается в розничном сегменте.

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