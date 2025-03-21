Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ ожидает рост ВВП на 1-2% в 2025 году - 21.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250321/vvp-855999148.html
ЦБ ожидает рост ВВП на 1-2% в 2025 году
ЦБ ожидает рост ВВП на 1-2% в 2025 году - 21.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает рост ВВП на 1-2% в 2025 году
Банк России ожидает, что ВВП в 2025 году вырастет на 1-2%, это и будет реализацией сценария мягкой посадки экономики, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T17:11+0300
2025-03-21T17:11+0300
банк россии
россия
финансы
эльвира набиуллина
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855300507_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_ebab3946f0abb03573666ee7f4a02926.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что ВВП в 2025 году вырастет на 1-2%, это и будет реализацией сценария мягкой посадки экономики, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Летом 2024 года ЦБ называл масштаб перегрева экономики максимальным за последние 16 лет. В середине февраля глава регулятора заявляла, что перегрев будет уменьшаться по мере накопления эффектов ужесточения денежно-кредитной политики.&quot;Это, действительно, значимое снижение инфляции к нашей цели в 2026 году при сохранении положительных темпов роста. Напомню, что мы в этом году ожидаем темпы роста ВВП на 1-2%. Мы считаем, что это и есть сценарий мягкой посадки&quot;, — сказала Набиуллина на пресс-конференции.Он сообщила, что ЦБ рассматривал на сегодняшнем заседании два варианта сигнала по дальнейшим действиям: нейтральный и умеренно жесткий. Как указано в заявлении, регулятор рассмотрит вопрос повышения, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели по инфляции.По оценке главы Банка России, инвестиционная активность в первом квартале не ниже, чем в четвертом, поэтому ни о каком падении говорить не стоит."Понятно, что компании, прежде всего, завершают начатые инвестиционные программы. Мы это видим, они практически все завершают. Есть сдвижка инвестиционных планов. =&lt;...&gt; Тем не менее инвестиционная активность останется относительно высокой. &lt;...&gt; Это собственные средства компании. Кредиты занимают гораздо меньшую долю в источниках финансирования инвестиций", — добавила Набиуллина.Она добавила, что основное замедление кредитования наблюдается в розничном сегменте.
https://1prime.ru/20250321/rate-855990834.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855300507_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_523ecce5771f2ca8f9dcf16db7c58946.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, эльвира набиуллина, москва
Банк России, РОССИЯ, Финансы, Эльвира Набиуллина, МОСКВА
17:11 21.03.2025
 
ЦБ ожидает рост ВВП на 1-2% в 2025 году

Набиуллина спрогнозировала рост ВВП в 2025 году на 1-2%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что ВВП в 2025 году вырастет на 1-2%, это и будет реализацией сценария мягкой посадки экономики, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Летом 2024 года ЦБ называл масштаб перегрева экономики максимальным за последние 16 лет. В середине февраля глава регулятора заявляла, что перегрев будет уменьшаться по мере накопления эффектов ужесточения денежно-кредитной политики.

"Это, действительно, значимое снижение инфляции к нашей цели в 2026 году при сохранении положительных темпов роста. Напомню, что мы в этом году ожидаем темпы роста ВВП на 1-2%. Мы считаем, что это и есть сценарий мягкой посадки", — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Он сообщила, что ЦБ рассматривал на сегодняшнем заседании два варианта сигнала по дальнейшим действиям: нейтральный и умеренно жесткий. Как указано в заявлении, регулятор рассмотрит вопрос повышения, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели по инфляции.
По оценке главы Банка России, инвестиционная активность в первом квартале не ниже, чем в четвертом, поэтому ни о каком падении говорить не стоит.
"Понятно, что компании, прежде всего, завершают начатые инвестиционные программы. Мы это видим, они практически все завершают. Есть сдвижка инвестиционных планов. =<...> Тем не менее инвестиционная активность останется относительно высокой. <...> Это собственные средства компании. Кредиты занимают гораздо меньшую долю в источниках финансирования инвестиций", — добавила Набиуллина.
Она добавила, что основное замедление кредитования наблюдается в розничном сегменте.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
13:32
 
Банк РоссииРОССИЯФинансыЭльвира НабиуллинаМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала