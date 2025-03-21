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Итальянцы отказались поставлять яйца в США, пишет Corriere della Sera

Итальянцы отказались поставлять яйца в США, пишет Corriere della Sera - 21.03.2025, ПРАЙМ

Итальянцы отказались поставлять яйца в США, пишет Corriere della Sera

Посольство США в Италии обратилась к производителям яиц и их ассоциациям с просьбой о поставках на фоне дефицита этого вида продукции, но в основном получила... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T18:54+0300

2025-03-21T18:54+0300

2025-03-21T18:54+0300

экономика

сша

италия

птицеводство

яйца

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РИМ, 21 мар - ПРАЙМ. Посольство США в Италии обратилась к производителям яиц и их ассоциациям с просьбой о поставках на фоне дефицита этого вида продукции, но в основном получила отказ, сообщила газета Corriere della Sera. Как пояснила директор национального союза производителей мяса и яиц Unaitalia Лара Санфранческо, американская дипмисссия направила "пробный запрос на выяснение возможностей и возможной готовности компаний, входящих в ассоциацию, экспортировать яйца в ближайшие месяцы". "Мы ответили, что поставщики Unaitalia, а речь идет примерно о 30% от общего объема итальянского производства, в настоящее время не имеют возможности экспортировать, и поэтому мы не можем выполнить запрос", - заявила Санфранческо. Как отмечает газета, экспортный потенциал невелик в целом, поскольку производство способно удовлетворить только внутренний рынок. Глава другой профильной ассоциации Assoavi Джанлука Баньяра заявил, что посчитал звонок посла США в Италии за розыгрыш. "Мы ответили, что проведем мониторинг, чтобы посмотреть, возможно ли оказать помощь, гарантируя обязательства, взятые на себя на нашем рынке", - сказал Баньяра. По его словам, поставка яиц в США может стать "политическим инструментом" и пройти в форме гуманитарной помощи. Он подчеркнул, что подобная возможность реализуема, если итальянские фермеры в течение полугода увеличат свои темпы. В то же время один из крупных производителей из области Венето, которая дает четверть национального объема, отнесся к запросам из США скептически. Микеле Барбета, представляющий региональное отделение федерации Confagricoltura, заявил, что итальянские поставщики "тоже находятся на пределе производства и не могут гарантировать поставки". США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце 2024 года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что администрация бывшего президента США Джо Байдена перед своим уходом убила почти 8 миллионов куриц по всей стране. Левитт добавила, что происходящий в США "яичный кризис является кризисом Байдена". Глава ассоциации производителей яиц Дании Йёрген Ниберг Ларсен ранее заявил, что Вашингтон попросил практически каждую страну в Европе о поставках яиц на фоне их дефицита в Штатах.

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сша, италия, птицеводство, яйца