https://1prime.ru/20250321/yaytsa-856005561.html
США импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи
США импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи - 21.03.2025, ПРАЙМ
США импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи
США в краткосрочной перспективе импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи, чтобы стабилизировать цены на фоне последствий эпидемии птичьего... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T21:45+0300
2025-03-21T21:45+0300
2025-03-21T21:45+0300
экономика
сша
мировая экономика
южная корея
турция
яйца
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/13/842091383_0:52:2400:1402_1920x0_80_0_0_124022da3f532558884f6fed29d64dd6.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. США в краткосрочной перспективе импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи, чтобы стабилизировать цены на фоне последствий эпидемии птичьего гриппа, заявила министр сельского хозяйства США Брук Роллинс. "Прямо сейчас мы импортируем яйца из Турции и Южной Кореи. Вчера я говорила с представителями других стран, которые тоже вскоре начнут поставки. Пока мы не подписали соглашения, я не могу их называть", - сказала министр журналистам. По ее словам, объем поставок будет значительным. "Мы говорим о сотнях миллионов яиц на ближайшее время. Это серьезный объем, достаточный для того, чтобы продолжить снижение цен", - уточнила Роллинс. Она также отметила, что США планируют вернуться к внутреннему производству яиц в течение нескольких месяцев, когда будет восстановлена популяция кур-несушек. "Как только у нас снова будет полноценная индустрия по производству яиц, мы вернем американские яйца на прилавки", - подчеркнула она. По словам министра, распространение птичьего гриппа, продолжающееся в США почти два года, идет на спад благодаря усилиям минсельхоза. "Мы инвестировали значительные средства в аудиты по всей стране, помогли птицефабрикам усилить защиту своих птичников. С момента внедрения этих мер мы видим заметное снижение масштабов эпидемии", - сообщила Роллинс.
https://1prime.ru/20250321/yaytsa-856002133.html
сша
южная корея
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/13/842091383_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_ad3f306663c1a7d849eda79da39a4cca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, мировая экономика, южная корея, турция, яйца
Экономика, США, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ТУРЦИЯ, яйца
США импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи
США импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи для стабилизации цен
ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. США в краткосрочной перспективе импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи, чтобы стабилизировать цены на фоне последствий эпидемии птичьего гриппа, заявила министр сельского хозяйства США Брук Роллинс.
"Прямо сейчас мы импортируем яйца из Турции и Южной Кореи. Вчера я говорила с представителями других стран, которые тоже вскоре начнут поставки. Пока мы не подписали соглашения, я не могу их называть", - сказала министр журналистам.
По ее словам, объем поставок будет значительным. "Мы говорим о сотнях миллионов яиц на ближайшее время. Это серьезный объем, достаточный для того, чтобы продолжить снижение цен", - уточнила Роллинс.
Итальянцы отказались поставлять яйца в США, пишет Corriere della Sera
Она также отметила, что США планируют вернуться к внутреннему производству яиц в течение нескольких месяцев, когда будет восстановлена популяция кур-несушек. "Как только у нас снова будет полноценная индустрия по производству яиц, мы вернем американские яйца на прилавки", - подчеркнула она.
По словам министра, распространение птичьего гриппа, продолжающееся в США почти два года, идет на спад благодаря усилиям минсельхоза.
"Мы инвестировали значительные средства в аудиты по всей стране, помогли птицефабрикам усилить защиту своих птичников. С момента внедрения этих мер мы видим заметное снижение масштабов эпидемии", - сообщила Роллинс.