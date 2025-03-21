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США импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи

США импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи - 21.03.2025, ПРАЙМ

США импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи

США в краткосрочной перспективе импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи, чтобы стабилизировать цены на фоне последствий эпидемии птичьего... | 21.03.2025, ПРАЙМ

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ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. США в краткосрочной перспективе импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи, чтобы стабилизировать цены на фоне последствий эпидемии птичьего гриппа, заявила министр сельского хозяйства США Брук Роллинс. "Прямо сейчас мы импортируем яйца из Турции и Южной Кореи. Вчера я говорила с представителями других стран, которые тоже вскоре начнут поставки. Пока мы не подписали соглашения, я не могу их называть", - сказала министр журналистам. По ее словам, объем поставок будет значительным. "Мы говорим о сотнях миллионов яиц на ближайшее время. Это серьезный объем, достаточный для того, чтобы продолжить снижение цен", - уточнила Роллинс. Она также отметила, что США планируют вернуться к внутреннему производству яиц в течение нескольких месяцев, когда будет восстановлена популяция кур-несушек. "Как только у нас снова будет полноценная индустрия по производству яиц, мы вернем американские яйца на прилавки", - подчеркнула она. По словам министра, распространение птичьего гриппа, продолжающееся в США почти два года, идет на спад благодаря усилиям минсельхоза. "Мы инвестировали значительные средства в аудиты по всей стране, помогли птицефабрикам усилить защиту своих птичников. С момента внедрения этих мер мы видим заметное снижение масштабов эпидемии", - сообщила Роллинс.

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сша, мировая экономика, южная корея, турция, яйца