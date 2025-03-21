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Юань завершил неделю падением до 11,47 рубля

Юань завершил неделю падением до 11,47 рубля - 21.03.2025, ПРАЙМ

Юань завершил неделю падением до 11,47 рубля

Рубль по итогам торгов и за неделю повысился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,47 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов и за неделю повысился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,47 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 11,47 рубля. За неделю юань упал на 33 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,13-11,75 рубля.

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