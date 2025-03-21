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Рубль смог вырасти против юаня в пятницу

Рубль смог вырасти против юаня в пятницу - 21.03.2025, ПРАЙМ

Рубль смог вырасти против юаня в пятницу

Курс рубля в пятницу вырос против юаня – после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T21:49+0300

2025-03-21T21:49+0300

2025-03-21T21:49+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу вырос против юаня – после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 11,47 рубля. Объем дневных торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 8,7 миллиарда юаней. За неделю юань упал на 33 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,13-11,75 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,82 рубля. РУБЛЬ СМОГ ВЫРАСТИ Рубль против юаня большую часть сессии пятницы торговался в минусе против юаня - третий день подряд. Китайская валюта продолжала попытки закрепиться выше уровня 11,5 рубля. Однако на фоне выступления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной курс балансировал на этой отметке и затем к вечеру все же ушел в минус - ниже нее. ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд. ЦБ РФ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. При этом регулятор изменил сигнал: рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Таким образом, сигнал ЦБ изменен - из него пропало указание на возможность повышения ставки уже на ближайшем заседании. Цели же по инфляции в 4% регулятор рассчитывает достичь в 2026 году. "ЦБ РФ сохранил без изменений ключевую ставку - на ступени 21% годовых. Ровно это и ожидалось, так как инфляционная ситуация пока не позволяет всерьез рассчитывать на смягчение фискальных условий", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Стоимость нефти к 21.16 мск росла на 0,2%, до 72,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 104,1 пункта. ПРОГНОЗЫ На предстоящей неделе геополитические условия могут оставаться значимыми для российского валютного рынка, и волатильность, вероятно, останется высокой, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Кроме того, дополнительно временному укреплению рубля может способствовать налоговый период марта. Курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 81-87 рублей, юаня – в коридоре 11,2-12 рублей", - оценивает она. На будущей неделе доллар может стабилизироваться в районе 84-85 рублей, а юань – у 11,5 рублей, ожидает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Препятствовать развитию ослабления рубля может подготовка компаний к налоговому периоду – на рынок будет поступать дополнительная валюта на продажу, считает он. "В случае если геополитический фон принесет позитивные сигналы, не исключено укрепление рубля в направлении 80 за доллар и ближе к 11 за юань. Правда, для этого потребуется действительно сильный драйвер. В ближайшей перспективе ослабление нацвалюты может встать на паузу, однако уже с первых чисел апреля вероятен выход доллара в зону 85-90 рублей, а юаня – к 12 рублям", - ожидает Шепелев.

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рынки, юань, рубль, курсы валют