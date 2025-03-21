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Американский журналист заявил о желании Трампа развивать Крым

Американский журналист заявил о желании Трампа развивать Крым - 21.03.2025, ПРАЙМ

Американский журналист заявил о желании Трампа развивать Крым

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на неназванный источник, утверждает, что президент США Дональд Трамп может быть... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T04:06+0300

2025-03-21T04:06+0300

2025-03-21T04:06+0300

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ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на неназванный источник, утверждает, что президент США Дональд Трамп может быть заинтересован в сотрудничестве с российским руководством для развития Крыма в качестве международного курорта. "Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с (президентом РФ Владимиром) Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт", - написал Херш в своей колонке на платформе Substack. Как пишет Херш, то же самое "может произойти с Донбассом". Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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бизнес, мировая экономика, крым, рф, сша, сеймур херш, дональд трамп, владимир путин, оон