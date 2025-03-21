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Стоимость золота снижается в пятницу утром

Стоимость золота снижается в пятницу утром - 21.03.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота снижается в пятницу утром

Стоимость золота опускается в пятницу утром на фоне укрепления доллара, что фиксируется после роста восьми торговых сессий подряд, следует из данных торгов. | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T09:21+0300

2025-03-21T09:21+0300

2025-03-21T09:21+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в пятницу утром на фоне укрепления доллара, что фиксируется после роста восьми торговых сессий подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 9.04 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,99 доллара, или на 0,23%, - до 3 036,81 доллара за тройскую унцию. По итогам восьми предыдущих торговых сессий котировки золота поднялись на 4,98%. В это время майский фьючерс на серебро дешевел на 0,85% - до 33,703 доллара за унцию. При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 104,09 пункта. На динамику валюты могли повлиять данные по экономике страны, вышедшие накануне. Так, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в феврале увеличилось на 4,2% по сравнению с показателем января - до 4,26 миллиона, хотя аналитики прогнозировали снижение показателя до 3,95 миллиона сделок.

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