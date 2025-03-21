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Стоимость золота снижается на 1% в пятницу вечером

Стоимость золота снижается на 1% в пятницу вечером - 21.03.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота снижается на 1% в пятницу вечером

Стоимость золота снижается на 1% в пятницу вечером после восьми торговых сессий роста подряд, неделю при этом готовится завершить в плюсе, следует из данных... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T17:49+0300

2025-03-21T17:49+0300

2025-03-21T17:55+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается на 1% в пятницу вечером после восьми торговых сессий роста подряд, неделю при этом готовится завершить в плюсе, следует из данных торгов. По состоянию на 17.43 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 29,34 доллара, или на 0,96%, - до 3 014,46 доллара за тройскую унцию. В это время майский фьючерс на серебро дешевел на 1,78% - до 33,39 доллара за унцию. За предыдущие восемь торговых дней золото подорожало почти на 5% и закрепилось выше отметки в 3 тысячи долларов за тройскую унцию. Несмотря на снижение в пятницу, стоимость драгоценного металла с понедельника выросла на 0,4%. Поддерживать рост котировок золота по-прежнему могут опасения относительно торговой политики США, которые увеличили спрос на надежные активы. В течение недели трейдеры также оценивали итоги заседаний Федрезерва и Банка Англии, которые сохранили свои учетные ставки на прежних уровнях.

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рынки, comex, федрезерв, банк англии