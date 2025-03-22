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Самое ужасное для ВСУ еще впереди. В США рассказали о новой проблеме
Самое ужасное для ВСУ еще впереди. В США рассказали о новой проблеме - 22.03.2025, ПРАЙМ
Самое ужасное для ВСУ еще впереди. В США рассказали о новой проблеме
У Вооруженных сил Украину подходит к концу запас американских ракет ATACMS, при этом Соединенные Штаты не в состоянии пополнить их арсенал, рассказывает в... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T19:39+0300
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. У Вооруженных сил Украину подходит к концу запас американских ракет ATACMS, при этом Соединенные Штаты не в состоянии пополнить их арсенал, рассказывает в материале для издания The National Interest Брэндона Вайхерта.По его словам, "вслух это не произносят, но очевидно, что их (ракет ATACMS — прим. ред.) у украинцев осталось до опасного мало".При этом The National Interest констатирует, что производители ракет ATACMS в США столкнулись с серьезными сложностями с каналами поставок, и это ощущают все страны-участницы НАТО, так ВПК Североатлантического альянса значительно отстает от российского."Арсеналы НАТО опустели. И шансы заменить израсходованные ракеты в лучшем случае невелики", - утверждается в статье.Вместе с тем Вайхерт отмечает, что оборонным предприятиям западных стран, не в пример российским, не удается нарастить объемы производства важнейших боевых систем для ВСУ, "включая хваленые ATACMS".С учетом того, что российские войска владеют инициативой на всех участках фронта, президенту США Дональду Трампу следует сократить обязательства перед Киевом и вывести Соединенные Штаты из конфликта, отмечает Вайхерта.
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всу, ракеты atacms, сша
Вооружения, ВСУ, ракеты ATACMS, США
Самое ужасное для ВСУ еще впереди. В США рассказали о новой проблеме
TNI: у ВСУ заканчиваются запасы ракет ATACMS, а США не смогут поставить больше
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ.
У Вооруженных сил Украину подходит к концу запас американских ракет ATACMS, при этом Соединенные Штаты не в состоянии пополнить их арсенал, рассказывает в материале для издания The National Interest
Брэндона Вайхерта.
По его словам, "вслух это не произносят, но очевидно, что их (ракет ATACMS — прим. ред.) у украинцев осталось до опасного мало".
При этом The National Interest констатирует, что производители ракет ATACMS в США столкнулись с серьезными сложностями с каналами поставок, и это ощущают все страны-участницы НАТО, так ВПК Североатлантического альянса значительно отстает от российского.
"Арсеналы НАТО опустели. И шансы заменить израсходованные ракеты в лучшем случае невелики", - утверждается в статье.
Газета WSJ рассказала, как ВСУ отреагировали на операцию ВС РФ "Поток"
Вместе с тем Вайхерт отмечает, что оборонным предприятиям западных стран, не в пример российским, не удается нарастить объемы производства важнейших боевых систем для ВСУ, "включая хваленые ATACMS".
С учетом того, что российские войска владеют инициативой на всех участках фронта, президенту США Дональду Трампу следует сократить обязательства перед Киевом и вывести Соединенные Штаты из конфликта, отмечает Вайхерта.