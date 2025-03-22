Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самое ужасное для ВСУ еще впереди. В США рассказали о новой проблеме - 22.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250322/-atacms-856017858.html
Самое ужасное для ВСУ еще впереди. В США рассказали о новой проблеме
Самое ужасное для ВСУ еще впереди. В США рассказали о новой проблеме - 22.03.2025, ПРАЙМ
Самое ужасное для ВСУ еще впереди. В США рассказали о новой проблеме
У Вооруженных сил Украину подходит к концу запас американских ракет ATACMS, при этом Соединенные Штаты не в состоянии пополнить их арсенал, рассказывает в... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T19:39+0300
2025-03-22T19:39+0300
вооружения
всу
ракеты atacms
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. У Вооруженных сил Украину подходит к концу запас американских ракет ATACMS, при этом Соединенные Штаты не в состоянии пополнить их арсенал, рассказывает в материале для издания The National Interest Брэндона Вайхерта.По его словам, "вслух это не произносят, но очевидно, что их (ракет ATACMS — прим. ред.) у украинцев осталось до опасного мало".При этом The National Interest констатирует, что производители ракет ATACMS в США столкнулись с серьезными сложностями с каналами поставок, и это ощущают все страны-участницы НАТО, так ВПК Североатлантического альянса значительно отстает от российского."Арсеналы НАТО опустели. И шансы заменить израсходованные ракеты в лучшем случае невелики", - утверждается в статье.Вместе с тем Вайхерт отмечает, что оборонным предприятиям западных стран, не в пример российским, не удается нарастить объемы производства важнейших боевых систем для ВСУ, "включая хваленые ATACMS".С учетом того, что российские войска владеют инициативой на всех участках фронта, президенту США Дональду Трампу следует сократить обязательства перед Киевом и вывести Соединенные Штаты из конфликта, отмечает Вайхерта.
https://1prime.ru/20250322/svo-856015802.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb339fdb601423b77f59546a1a84b8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, ракеты atacms, сша
Вооружения, ВСУ, ракеты ATACMS, США
19:39 22.03.2025
 
Самое ужасное для ВСУ еще впереди. В США рассказали о новой проблеме

TNI: у ВСУ заканчиваются запасы ракет ATACMS, а США не смогут поставить больше

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. У Вооруженных сил Украину подходит к концу запас американских ракет ATACMS, при этом Соединенные Штаты не в состоянии пополнить их арсенал, рассказывает в материале для издания The National Interest Брэндона Вайхерта.
По его словам, "вслух это не произносят, но очевидно, что их (ракет ATACMS — прим. ред.) у украинцев осталось до опасного мало".
При этом The National Interest констатирует, что производители ракет ATACMS в США столкнулись с серьезными сложностями с каналами поставок, и это ощущают все страны-участницы НАТО, так ВПК Североатлантического альянса значительно отстает от российского.
"Арсеналы НАТО опустели. И шансы заменить израсходованные ракеты в лучшем случае невелики", - утверждается в статье.
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
Газета WSJ рассказала, как ВСУ отреагировали на операцию ВС РФ "Поток"
16:56
Вместе с тем Вайхерт отмечает, что оборонным предприятиям западных стран, не в пример российским, не удается нарастить объемы производства важнейших боевых систем для ВСУ, "включая хваленые ATACMS".
С учетом того, что российские войска владеют инициативой на всех участках фронта, президенту США Дональду Трампу следует сократить обязательства перед Киевом и вывести Соединенные Штаты из конфликта, отмечает Вайхерта.
 
ВооруженияВСУракеты ATACMSСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала