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АдГ сократила отставание от ХДС/ХСС до минимума, показал опрос INSA - 22.03.2025, ПРАЙМ
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АдГ сократила отставание от ХДС/ХСС до минимума, показал опрос INSA
АдГ сократила отставание от ХДС/ХСС до минимума, показал опрос INSA - 22.03.2025, ПРАЙМ
АдГ сократила отставание от ХДС/ХСС до минимума, показал опрос INSA
Разрыв между правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и победившим на выборах блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T18:42+0300
2025-03-22T18:42+0300
политика
германия
адг
опрос
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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Разрыв между правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и победившим на выборах блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) составляет лишь 4%, свидетельствуют результаты опроса института INSA для газеты Bild. "АдГ значительно сокращает отставание от ХДС/ХСС, и теперь ее рейтинг лишь на четыре процентных пункта меньше, чем у ХДС/ХСС", - пишет издание. Победивший на выборах блок во главе с Фридрихом Мерцем поддерживают 27% участников опроса, а АдГ – 23%. За неделю ее отставание сократилось на два процентных пункта. Еще в ноябре разрыв между партиями составлял 14%, отмечает газета. На февральских выборах в бундестаг АдГ получила на 7,8% меньше блока ХДС/ХСС. Популярность правой партии не была настолько высокой с января 2024 года, а рейтинг блока Мерца последний раз опускался так низко в октябре 2023 года. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая ведет с ХДС/ХСС переговоры об образовании правящей коалиции, снизился на один процентный пункт до 15%, популярность "Зеленых" составляет 12%, "Левой" партии – 10%. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) пользуется поддержкой 5% респондентов, хотя на выборах не смог преодолеть эту отметку и не попал в парламент. Опрос проводился с 17 по 21 марта, в нем приняли участие около 1,2 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 2,9 процентных пункта. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
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германия, адг, опрос
Политика, ГЕРМАНИЯ, АдГ, опрос
18:42 22.03.2025
 
АдГ сократила отставание от ХДС/ХСС до минимума, показал опрос INSA

Опрос INSA: АдГ сократила отставание от лидирующего блока ХДС/ХСС до 4%

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© fotolia.com / Bernd Leitner
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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Разрыв между правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и победившим на выборах блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) составляет лишь 4%, свидетельствуют результаты опроса института INSA для газеты Bild.
"АдГ значительно сокращает отставание от ХДС/ХСС, и теперь ее рейтинг лишь на четыре процентных пункта меньше, чем у ХДС/ХСС", - пишет издание.
Победивший на выборах блок во главе с Фридрихом Мерцем поддерживают 27% участников опроса, а АдГ – 23%. За неделю ее отставание сократилось на два процентных пункта.
Еще в ноябре разрыв между партиями составлял 14%, отмечает газета. На февральских выборах в бундестаг АдГ получила на 7,8% меньше блока ХДС/ХСС. Популярность правой партии не была настолько высокой с января 2024 года, а рейтинг блока Мерца последний раз опускался так низко в октябре 2023 года.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
Депутаты АдГ оспорили планы Мерца увеличить госдолг на сотни миллиардов
10 марта, 14:35
Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая ведет с ХДС/ХСС переговоры об образовании правящей коалиции, снизился на один процентный пункт до 15%, популярность "Зеленых" составляет 12%, "Левой" партии – 10%. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) пользуется поддержкой 5% респондентов, хотя на выборах не смог преодолеть эту отметку и не попал в парламент.
Опрос проводился с 17 по 21 марта, в нем приняли участие около 1,2 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 2,9 процентных пункта.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
 
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