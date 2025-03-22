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Аэропорт "Хитроу" вернется к штатному режиму работы в субботу
Аэропорт "Хитроу" вернется к штатному режиму работы в субботу - 22.03.2025, ПРАЙМ
Аэропорт "Хитроу" вернется к штатному режиму работы в субботу
Крупнейший аэропорт Великобритании "Хитроу", как ожидается, вернется в субботу к штатному режиму работы после пожара на подстанции, повлекшего его... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T00:20+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Крупнейший аэропорт Великобритании "Хитроу", как ожидается, вернется в субботу к штатному режиму работы после пожара на подстанции, повлекшего его обесточивание, заявил глава авиагавани Томас Уолдби.
"Утром мы ожидаем возвращения к полноценной работе, так что 100% операций, как в обычный день", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
По словам Уолдби, пассажиры, у которых на субботу запланирован рейс, могут приезжать в аэропорт как всегда, без необходимости прибывать заранее.
Ранее аэропорт "Хитроу" сообщил о возобновлении полетов после пожара на подстанции, который привел к его обесточиванию. До этого планировалось, что авиагавань будет закрыта до 02.59 мск 22 марта.
Мониторинговый сервис Flightradar24 ранее сообщал, что закрытие аэропорта затронет по меньшей мере 1351 рейс. По данным авиационной аналитической компании Cirium, последствия инцидента могут коснуться 290 тысяч пассажиров. Помимо этого, из-за пожара на подстанции тысячи домов остались без света.
"Хитроу" - один из самых загруженных аэропортов в мире, в 2024 году он принял рекордное число пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.
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Энергетика, Бизнес, МОСКВА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Sky News
Аэропорт "Хитроу" вернется к штатному режиму работы в субботу
Аэропорт "Хитроу" вернется к штатному режиму работы после пожара на подстанции
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Крупнейший аэропорт Великобритании "Хитроу", как ожидается, вернется в субботу к штатному режиму работы после пожара на подстанции, повлекшего его обесточивание, заявил глава авиагавани Томас Уолдби.
"Утром мы ожидаем возвращения к полноценной работе, так что 100% операций, как в обычный день", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
По словам Уолдби, пассажиры, у которых на субботу запланирован рейс, могут приезжать в аэропорт как всегда, без необходимости прибывать заранее.
Ранее аэропорт "Хитроу" сообщил о возобновлении полетов после пожара на подстанции, который привел к его обесточиванию. До этого планировалось, что авиагавань будет закрыта до 02.59 мск 22 марта.
Мониторинговый сервис Flightradar24 ранее сообщал, что закрытие аэропорта затронет по меньшей мере 1351 рейс. По данным авиационной аналитической компании Cirium, последствия инцидента могут коснуться 290 тысяч пассажиров. Помимо этого, из-за пожара на подстанции тысячи домов остались без света.
"Хитроу" - один из самых загруженных аэропортов в мире, в 2024 году он принял рекордное число пассажиров - 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.