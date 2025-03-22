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На работу аэропорта Казани ввели ограничения

На работу аэропорта Казани ввели ограничения - 22.03.2025, ПРАЙМ

На работу аэропорта Казани ввели ограничения

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань в 18.36 мск, сообщила Росавиация. | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T19:16+0300

2025-03-22T19:16+0300

2025-03-22T19:40+0300

происшествия

аэропорт

ограничения

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань в 18.36 мск, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 18.36 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань", - говорится в сообщении.Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

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аэропорт, ограничения