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На работу аэропорта Казани ввели ограничения
На работу аэропорта Казани ввели ограничения - 22.03.2025, ПРАЙМ
На работу аэропорта Казани ввели ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань в 18.36 мск, сообщила Росавиация. | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T19:16+0300
2025-03-22T19:16+0300
2025-03-22T19:40+0300
происшествия
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань в 18.36 мск, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 18.36 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань", - говорится в сообщении.Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
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аэропорт, ограничения
Происшествия, аэропорт, ограничения
На работу аэропорта Казани ввели ограничения
Росавиация: на работу аэропорта Казани ввели временные ограничения
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань в 18.36 мск, сообщила Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 18.36 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань", - говорится в сообщении.
В ГД предложили ввести прокат детских кресел в аэропортах и на ж/д вокзалах
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.