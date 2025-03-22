https://1prime.ru/20250322/aeroport-856018149.html
В аэропорту Казани сняли ограничения
В аэропорту Казани сняли ограничения - 22.03.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Казани сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани в 19.18 мск, сообщила Росавиация. | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T19:50+0300
2025-03-22T19:50+0300
2025-03-22T19:50+0300
происшествия
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани в 19.18 мск, сообщила Росавиация. "В аэропорту Казань в 19.18 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два самолета, совершавших рейс в Казань.
https://1prime.ru/20250322/aeroport-856017752.html
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аэропорт, ограничения
Происшествия, аэропорт, ограничения
В аэропорту Казани сняли ограничения
Росавиация: в аэропорту Казани сняли ограничения
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани в 19.18 мск, сообщила Росавиация.
"В аэропорту Казань в 19.18 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
На работу аэропорта Казани ввели ограничения
В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два самолета, совершавших рейс в Казань.