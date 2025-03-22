https://1prime.ru/20250322/aeroport-856018149.html

В аэропорту Казани сняли ограничения

В аэропорту Казани сняли ограничения - 22.03.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Казани сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани в 19.18 мск, сообщила Росавиация. | 22.03.2025, ПРАЙМ

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происшествия

аэропорт

ограничения

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани в 19.18 мск, сообщила Росавиация. "В аэропорту Казань в 19.18 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. ﻿﻿В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два самолета, совершавших рейс в Казань.

https://1prime.ru/20250322/aeroport-856017752.html

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аэропорт, ограничения