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Россия пригрозила ответить на удары ВСУ по энергетическим объектам - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Россия пригрозила ответить на удары ВСУ по энергетическим объектам
Россия пригрозила ответить на удары ВСУ по энергетическим объектам - 22.03.2025, ПРАЙМ
Россия пригрозила ответить на удары ВСУ по энергетическим объектам
Россия оставляет за собой право на ответные меры, если Киев продолжит атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, заявила официальный представитель МИД... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T14:40+0300
2025-03-22T14:40+0300
политика
киев
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Россия оставляет за собой право на ответные меры, если Киев продолжит атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Согласно информации Министерства обороны РФ, 21 марта украинские подразделения, покидая Курскую область, подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", находившуюся под их контролем. Российское ведомство назвало это провокацией, направленной на дискредитацию мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Генштаб ВСУ, в свою очередь, обвинил Россию в атаке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление украинской стороны абсурдным.В комментарии, опубликованном на сайте МИД России, Захарова отметила, что действия Киева демонстрируют нежелание договариваться и стремление сорвать переговорный процесс. "Четко предупреждаем, что в случае, если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный", - подчеркнула представитель МИД.
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киев, россия, мария захарова, дональд трамп, дмитрий песков, всу, мид рф
Политика, Киев, РОССИЯ, Мария Захарова, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ВСУ, МИД РФ
14:40 22.03.2025
 
Россия пригрозила ответить на удары ВСУ по энергетическим объектам

МИД: Россия оставляет за собой право симметрично ответить на удары ВСУ по энергообъектам

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Россия оставляет за собой право на ответные меры, если Киев продолжит атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Согласно информации Министерства обороны РФ, 21 марта украинские подразделения, покидая Курскую область, подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", находившуюся под их контролем. Российское ведомство назвало это провокацией, направленной на дискредитацию мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Генштаб ВСУ, в свою очередь, обвинил Россию в атаке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление украинской стороны абсурдным.
В комментарии, опубликованном на сайте МИД России, Захарова отметила, что действия Киева демонстрируют нежелание договариваться и стремление сорвать переговорный процесс.
"Четко предупреждаем, что в случае, если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный", - подчеркнула представитель МИД.
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ПолитикаКиевРОССИЯМария ЗахароваДональд ТрампДмитрий ПесковВСУМИД РФ
 
 
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