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Бурлинова попросила генпрокурора США исключить ее из списка разыскиваемых

Бурлинова попросила генпрокурора США исключить ее из списка разыскиваемых - 22.03.2025, ПРАЙМ

Бурлинова попросила генпрокурора США исключить ее из списка разыскиваемых

Глава российской НКО "Центр поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия" (PICREADI) Наталья Бурлинова направила письмо генпрокурору США... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T05:45+0300

2025-03-22T05:45+0300

2025-03-22T05:45+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Глава российской НКО "Центр поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия" (PICREADI) Наталья Бурлинова направила письмо генпрокурору США Памеле Бонди с просьбой пересмотреть возбужденное против нее уголовное дело и исключить ее из списка самых разыскиваемых ФБР лиц, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости. В 2023 году минюст США предъявил обвинение четырем гражданам России, среди которых названа и Бурлинова. Ее обвиняют в якобы имевшем место сговоре с сотрудником ФСБ с целью работы в качестве незарегистрированного иностранного агента в США, и с тех пор ее подозревают в сборе информации об американских гражданах. Кроме того, в июле 2022 года против Бурлиновой были введены американские санкции. "Я обращаюсь к вам с просьбой пересмотреть мое дело, тщательно изучить серьезность выдвинутого против меня уголовного обвинения и затем снять с меня все обвинения", - написала Бурлинова. Она также потребовала исключить ее из списка самых разыскиваемых ФБР преступников. "Теперь, по воле ФБР, я нахожусь в списке самых разыскиваемых преступников наряду с наркоторговцами, убийцами, террористами и другими людьми, которых разыскивают по всему миру", - заявила она. Бурлинова утверждает, что обвинения против нее связаны с ее поездкой в США в 2018 году по приглашению академического сообщества и университета Тафтса, где она представляла программу Meeting Russia. "Согласно ФБР, мое преступление заключалось в том, что я, по приглашению коллег из академического сообщества, находилась в США неделю, чтобы представить программу публичной дипломатии Meeting Russia — программу, эквивалентную тем, что американские некоммерческие организации проводят для иностранцев", - говорится в письме. Она также заявила, что внесение ее имени в список разыскиваемых нанесло ущерб ее безопасности и репутации. "Информация, размещенная на сайте ФБР, раскрыла мои персональные данные всему миру, лишила меня свободы передвижения и нанесла ущерб моей репутации среди партнеров из других стран", - написала Бурлинова. По ее словам, после этого ее данные были включены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", что привело к угрозам в ее адрес. "Я начала получать письма с угрозами, хотя в своей работе никогда не имела никакого отношения к Украине", - заявила она. В завершение письма Бурлинова выразила надежду, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом у нее появится шанс на справедливое разбирательство. "Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, однако, действительно дает надежду на справедливость", - отметила россиянка. Она также попросила минюст США сообщить ей о предпринятых шагах по ее делу. Москва ранее сочла обвинения в адрес Бурлиновой политически мотивированными. В МИД России в июне 2023 года заявили, что действия американских властей являются частью "давления на гражданское общество и научные круги". В ведомстве подчеркнули, что США продолжают использовать санкции и уголовные преследования как инструмент для подавления независимых инициатив и контактов между гражданскими обществами двух стран.

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