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"Никто не знает". СМИ сообщили о неразберихе в дипломатических кругах США

"Никто не знает". СМИ сообщили о неразберихе в дипломатических кругах США - 22.03.2025, ПРАЙМ

"Никто не знает". СМИ сообщили о неразберихе в дипломатических кругах США

Американские дипломаты находятся в неведении относительно нового курса США, поскольку институциональные каналы неэффективны, и все вопросы решаются напрямую... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T13:34+0300

2025-03-22T13:34+0300

2025-03-22T13:34+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Американские дипломаты находятся в неведении относительно нового курса США, поскольку институциональные каналы неэффективны, и все вопросы решаются напрямую через Вашингтон. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на иностранных дипломатов.Согласно агентству, дипломат из одной из ключевых европейских столиц заявил, что после инаугурации Трампа не может обсуждать политику с Вашингтоном из-за отсутствия указаний у американского коллеги и увольнения его начальника. Другой, арабский, дипломат сообщил, что все решается через Вашингтон, а другие каналы неэффективны, при этом некоторые американские чиновники, очевидно, не владеют информацией о новом курсе США."Никто не знает, кто принимает решения на американской стороне", - подчеркнуто говорится в сообщении агентства. Bloomberg также утверждает, что в одной из ключевых стран Ближнего Востока сотрудники американского посольства "описываются как совершенно отсутствующие" и "оставившие своих коллег без брифингов" после смены власти в Сирии.Агентство заключает, что Белый дом перехватил управление международными отношениями у профессиональных дипломатов и изменил политику в различных областях, от России до климата, международной помощи и торговли, что вызвало дезориентацию у сотрудников Госдепартамента, которые должны ежедневно реализовывать внешнюю политику.

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bloomberg, вашингтон, сша, общество