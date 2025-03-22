https://1prime.ru/20250322/dolg-856011966.html
Налоговый консультант дала совет россиянам, у которых есть задолженности
Налоговый консультант дала совет россиянам, у которых есть задолженности - 22.03.2025, ПРАЙМ
Налоговый консультант дала совет россиянам, у которых есть задолженности
Налогоплательщики, испытывающие временные финансовые трудности и не имеющие возможности сразу погасить налоговую задолженность, могут обратиться в Федеральную... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T11:36+0300
2025-03-22T11:36+0300
2025-03-22T11:43+0300
финансы
фнс россии
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/76752/37/767523767_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_57dfb1a1be14bc5816327315fd91f819.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Налогоплательщики, испытывающие временные финансовые трудности и не имеющие возможности сразу погасить налоговую задолженность, могут обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС) за помощью. ФНС предлагает различные способы поэтапного погашения долга. Важно обратиться за помощью своевременно, так как затягивание решения вопроса может привести к возбуждению уголовного дела. Об этом рассказала РИА Новости налоговый консультант Оксана Мучараева."Уже несколько лет Федеральная налоговая служба расширяет экосистему согласительных процедур, позволяя налогоплательщикам уплатить проблемный налоговый долг по частям", - сказала консультант. Так, в зависимости от стадии взыскания проблемного долга налогоплательщику могут предложить несколько вариантов погашения задолженности, отмечает эксперт. Например, это может быть отсрочка или рассрочка по уплате налога, а также применение отлагательных мер взыскания. Среди возможных вариантов – отсрочка или рассрочка платежей, а также временное приостановление мер принудительного взыскания. По словам Мучараевой, это позволяет отложить сроки принудительного взыскания налогов в рамках, установленных Налоговым кодексом.Еще одним вариантом является заключение мирового соглашения в рамках процедуры банкротства. Эта мера применяется, когда получение рассрочки затруднено, например, при оспаривании решения налоговой проверки в суде или при возбуждении уголовного дела. В этом случае ФНС может инициировать процедуру банкротства и заключить мировое соглашение, что позволяет должнику получить рассрочку, избежать банкротства, а налоговой – получить гарантии погашения долга.Мучараева подчеркивает, что своевременное обращение за помощью в ФНС выгодно налогоплательщику, так как на ранних стадиях у налогового органа уже есть стратегия взыскания и возможность предложить оптимальное решение. В противном случае, при затягивании решения проблемы и возбуждении уголовного дела, для освобождения от ответственности потребуется немедленно погасить всю сумму долга.
https://1prime.ru/20250322/ekspert-856009602.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76752/37/767523767_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_1df803aa19fb395e40a7fb2a7eb85d5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, фнс россии, общество
Финансы, ФНС России, Общество
Налоговый консультант дала совет россиянам, у которых есть задолженности
Мучараева: налогоплательщик при задолженности может обратиться в ФНС
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Налогоплательщики, испытывающие временные финансовые трудности и не имеющие возможности сразу погасить налоговую задолженность, могут обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС) за помощью. ФНС предлагает различные способы поэтапного погашения долга. Важно обратиться за помощью своевременно, так как затягивание решения вопроса может привести к возбуждению уголовного дела. Об этом рассказала РИА Новости налоговый консультант Оксана Мучараева.
"Уже несколько лет Федеральная налоговая служба расширяет экосистему согласительных процедур, позволяя налогоплательщикам уплатить проблемный налоговый долг по частям", - сказала консультант.
Так, в зависимости от стадии взыскания проблемного долга налогоплательщику могут предложить несколько вариантов погашения задолженности, отмечает эксперт. Например, это может быть отсрочка или рассрочка по уплате налога, а также применение отлагательных мер взыскания.
Среди возможных вариантов – отсрочка или рассрочка платежей, а также временное приостановление мер принудительного взыскания. По словам Мучараевой, это позволяет отложить сроки принудительного взыскания налогов в рамках, установленных Налоговым кодексом.
Еще одним вариантом является заключение мирового соглашения в рамках процедуры банкротства. Эта мера применяется, когда получение рассрочки затруднено, например, при оспаривании решения налоговой проверки в суде или при возбуждении уголовного дела. В этом случае ФНС может инициировать процедуру банкротства и заключить мировое соглашение, что позволяет должнику получить рассрочку, избежать банкротства, а налоговой – получить гарантии погашения долга.
Мучараева подчеркивает, что своевременное обращение за помощью в ФНС выгодно налогоплательщику, так как на ранних стадиях у налогового органа уже есть стратегия взыскания и возможность предложить оптимальное решение. В противном случае, при затягивании решения проблемы и возбуждении уголовного дела, для освобождения от ответственности потребуется немедленно погасить всю сумму долга.
Эксперт оценил шансы отобрать у России золотовалютные резервы