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Налоговый консультант дала совет россиянам, у которых есть задолженности - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Налоговый консультант дала совет россиянам, у которых есть задолженности
Налоговый консультант дала совет россиянам, у которых есть задолженности - 22.03.2025, ПРАЙМ
Налоговый консультант дала совет россиянам, у которых есть задолженности
Налогоплательщики, испытывающие временные финансовые трудности и не имеющие возможности сразу погасить налоговую задолженность, могут обратиться в Федеральную... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T11:36+0300
2025-03-22T11:43+0300
финансы
фнс россии
общество
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Налогоплательщики, испытывающие временные финансовые трудности и не имеющие возможности сразу погасить налоговую задолженность, могут обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС) за помощью. ФНС предлагает различные способы поэтапного погашения долга. Важно обратиться за помощью своевременно, так как затягивание решения вопроса может привести к возбуждению уголовного дела. Об этом рассказала РИА Новости налоговый консультант Оксана Мучараева."Уже несколько лет Федеральная налоговая служба расширяет экосистему согласительных процедур, позволяя налогоплательщикам уплатить проблемный налоговый долг по частям", - сказала консультант. Так, в зависимости от стадии взыскания проблемного долга налогоплательщику могут предложить несколько вариантов погашения задолженности, отмечает эксперт. Например, это может быть отсрочка или рассрочка по уплате налога, а также применение отлагательных мер взыскания. Среди возможных вариантов – отсрочка или рассрочка платежей, а также временное приостановление мер принудительного взыскания. По словам Мучараевой, это позволяет отложить сроки принудительного взыскания налогов в рамках, установленных Налоговым кодексом.Еще одним вариантом является заключение мирового соглашения в рамках процедуры банкротства. Эта мера применяется, когда получение рассрочки затруднено, например, при оспаривании решения налоговой проверки в суде или при возбуждении уголовного дела. В этом случае ФНС может инициировать процедуру банкротства и заключить мировое соглашение, что позволяет должнику получить рассрочку, избежать банкротства, а налоговой – получить гарантии погашения долга.Мучараева подчеркивает, что своевременное обращение за помощью в ФНС выгодно налогоплательщику, так как на ранних стадиях у налогового органа уже есть стратегия взыскания и возможность предложить оптимальное решение. В противном случае, при затягивании решения проблемы и возбуждении уголовного дела, для освобождения от ответственности потребуется немедленно погасить всю сумму долга.
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финансы, фнс россии, общество
Финансы, ФНС России, Общество
11:36 22.03.2025 (обновлено: 11:43 22.03.2025)
 
Налоговый консультант дала совет россиянам, у которых есть задолженности

Мучараева: налогоплательщик при задолженности может обратиться в ФНС

© fotolia.com / jinga80%Банкрот
%Банкрот - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Налогоплательщики, испытывающие временные финансовые трудности и не имеющие возможности сразу погасить налоговую задолженность, могут обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС) за помощью. ФНС предлагает различные способы поэтапного погашения долга. Важно обратиться за помощью своевременно, так как затягивание решения вопроса может привести к возбуждению уголовного дела. Об этом рассказала РИА Новости налоговый консультант Оксана Мучараева.
"Уже несколько лет Федеральная налоговая служба расширяет экосистему согласительных процедур, позволяя налогоплательщикам уплатить проблемный налоговый долг по частям", - сказала консультант.
Так, в зависимости от стадии взыскания проблемного долга налогоплательщику могут предложить несколько вариантов погашения задолженности, отмечает эксперт. Например, это может быть отсрочка или рассрочка по уплате налога, а также применение отлагательных мер взыскания.
Среди возможных вариантов – отсрочка или рассрочка платежей, а также временное приостановление мер принудительного взыскания. По словам Мучараевой, это позволяет отложить сроки принудительного взыскания налогов в рамках, установленных Налоговым кодексом.
Еще одним вариантом является заключение мирового соглашения в рамках процедуры банкротства. Эта мера применяется, когда получение рассрочки затруднено, например, при оспаривании решения налоговой проверки в суде или при возбуждении уголовного дела. В этом случае ФНС может инициировать процедуру банкротства и заключить мировое соглашение, что позволяет должнику получить рассрочку, избежать банкротства, а налоговой – получить гарантии погашения долга.
Мучараева подчеркивает, что своевременное обращение за помощью в ФНС выгодно налогоплательщику, так как на ранних стадиях у налогового органа уже есть стратегия взыскания и возможность предложить оптимальное решение. В противном случае, при затягивании решения проблемы и возбуждении уголовного дела, для освобождения от ответственности потребуется немедленно погасить всю сумму долга.
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