https://1prime.ru/20250322/dolg-856011966.html

Налоговый консультант дала совет россиянам, у которых есть задолженности

Налоговый консультант дала совет россиянам, у которых есть задолженности - 22.03.2025, ПРАЙМ

Налоговый консультант дала совет россиянам, у которых есть задолженности

Налогоплательщики, испытывающие временные финансовые трудности и не имеющие возможности сразу погасить налоговую задолженность, могут обратиться в Федеральную... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T11:36+0300

2025-03-22T11:36+0300

2025-03-22T11:43+0300

финансы

фнс россии

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/76752/37/767523767_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_57dfb1a1be14bc5816327315fd91f819.jpg

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Налогоплательщики, испытывающие временные финансовые трудности и не имеющие возможности сразу погасить налоговую задолженность, могут обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС) за помощью. ФНС предлагает различные способы поэтапного погашения долга. Важно обратиться за помощью своевременно, так как затягивание решения вопроса может привести к возбуждению уголовного дела. Об этом рассказала РИА Новости налоговый консультант Оксана Мучараева."Уже несколько лет Федеральная налоговая служба расширяет экосистему согласительных процедур, позволяя налогоплательщикам уплатить проблемный налоговый долг по частям", - сказала консультант. Так, в зависимости от стадии взыскания проблемного долга налогоплательщику могут предложить несколько вариантов погашения задолженности, отмечает эксперт. Например, это может быть отсрочка или рассрочка по уплате налога, а также применение отлагательных мер взыскания. Среди возможных вариантов – отсрочка или рассрочка платежей, а также временное приостановление мер принудительного взыскания. По словам Мучараевой, это позволяет отложить сроки принудительного взыскания налогов в рамках, установленных Налоговым кодексом.Еще одним вариантом является заключение мирового соглашения в рамках процедуры банкротства. Эта мера применяется, когда получение рассрочки затруднено, например, при оспаривании решения налоговой проверки в суде или при возбуждении уголовного дела. В этом случае ФНС может инициировать процедуру банкротства и заключить мировое соглашение, что позволяет должнику получить рассрочку, избежать банкротства, а налоговой – получить гарантии погашения долга.Мучараева подчеркивает, что своевременное обращение за помощью в ФНС выгодно налогоплательщику, так как на ранних стадиях у налогового органа уже есть стратегия взыскания и возможность предложить оптимальное решение. В противном случае, при затягивании решения проблемы и возбуждении уголовного дела, для освобождения от ответственности потребуется немедленно погасить всю сумму долга.

https://1prime.ru/20250322/ekspert-856009602.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, фнс россии, общество