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В США предсказали доллару потерю статуса ведущей мировой валюты

В США предсказали доллару потерю статуса ведущей мировой валюты - 22.03.2025, ПРАЙМ

В США предсказали доллару потерю статуса ведущей мировой валюты

Доллар может утратить роль ведущей мировой валюты из-за политики президента США Дональда Трампа, написал американский экономист Барри Эйхенгрин в статье для... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T15:47+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Доллар может утратить роль ведущей мировой валюты из-за политики президента США Дональда Трампа, написал американский экономист Барри Эйхенгрин в статье для газеты Financial Times. Эйхенгрин пишет, что обычно экономисты объясняют огромную роль доллара долей США в мировом ВВП, а также глубиной и ликвидностью американских финансовых рынков. Поэтому участники финансового рынка полагают, что, пока США остаются ведущей мировой экономикой, доллару ничего не грозит. Автор статьи, ссылаясь на мнение историков, заявляет, что на самом деле за ростом и обвалом валют стоят действия реальных людей. "Доминирование доллара основывалось на торговле, союзах и институтах. Теперь этой эпохе грозит завершение", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. Эйхенгрин отметил, что президенту США Дональду Трампу понадобилось всего несколько месяцев, чтобы "ослабить, а то и вовсе разрушить" отношения с другими странами и принцип взаимности. По его мнению, Трамп и его назначенцы ставят под сомнение ценности, на которых основывалось почти вековое господство доллара. "Впервые на памяти живущих выживание институтов, на которых базировалось это господство, оказалось под вопросом", - считает экономист. По его словам, многие начали сомневаться в экономической исключительности Америки. Кроме того, уже некоторое время существенно снижается доля США в мировом экспорте, и введение Трампом пошлин лишь усугубит ситуацию. На привлекательности доллара как средства сбережения и платежа также могут сказаться действия Трампа, направленные на подрыв независимости Федеральной резервной системы, и ощущение у стран-союзников, что США от них отвернулись, добавил автор статьи.

https://1prime.ru/20250318/tramp-855889672.html

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