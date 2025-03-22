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Яковенко призвал США восстановить вещание Sputnik и RT

Яковенко призвал США восстановить вещание Sputnik и RT - 22.03.2025, ПРАЙМ

Яковенко призвал США восстановить вещание Sputnik и RT

Администрация президента США могла бы вернуть в Штаты российские СМИ, такие как Sputnik и RT, чтобы продемонстрировать отказ от глобальной пропаганды и... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T09:57+0300

2025-03-22T09:57+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США могла бы вернуть в Штаты российские СМИ, такие как Sputnik и RT, чтобы продемонстрировать отказ от глобальной пропаганды и восстановить доверие с Россией, заявил РИА Новости замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Кажется, своего рода лакмусовой бумажкой соответствующих намерений Вашингтона было бы возвращение в США российских медиаресурсов, таких как RT и Sputnik... Это поможет восстановлению доверия между нашими народами, без чего любая нормализация отношений будет пустым звуком", - сказал Яковенко агентству. Он также отметил, что организация матча между командами НХЛ и КХЛ могла бы стать шагом в этом направлении.Яковенко указал на важность восстановления баланса мнений в медийной среде, особенно в контексте украинского урегулирования, где, по его мнению, демократам удалось навязать "ложный нарратив".Он отметил, что реорганизация USAID, похоже, пока ограничилась разрушением либерально-глобалистского наследия. Яковенко также приветствовал отказ от "интервенционистской философии" и ликвидацию цензуры в социальных сетях.

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технологии, общество , сша, sputnik, rt