https://1prime.ru/20250322/doverie-856010830.html
Яковенко призвал США восстановить вещание Sputnik и RT
Яковенко призвал США восстановить вещание Sputnik и RT - 22.03.2025, ПРАЙМ
Яковенко призвал США восстановить вещание Sputnik и RT
Администрация президента США могла бы вернуть в Штаты российские СМИ, такие как Sputnik и RT, чтобы продемонстрировать отказ от глобальной пропаганды и... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T09:57+0300
2025-03-22T09:57+0300
2025-03-22T09:57+0300
технологии
общество
сша
sputnik
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/83655/34/836553499_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_363bfebf85bfac8b81b9640cdd131572.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США могла бы вернуть в Штаты российские СМИ, такие как Sputnik и RT, чтобы продемонстрировать отказ от глобальной пропаганды и восстановить доверие с Россией, заявил РИА Новости замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Кажется, своего рода лакмусовой бумажкой соответствующих намерений Вашингтона было бы возвращение в США российских медиаресурсов, таких как RT и Sputnik... Это поможет восстановлению доверия между нашими народами, без чего любая нормализация отношений будет пустым звуком", - сказал Яковенко агентству. Он также отметил, что организация матча между командами НХЛ и КХЛ могла бы стать шагом в этом направлении.Яковенко указал на важность восстановления баланса мнений в медийной среде, особенно в контексте украинского урегулирования, где, по его мнению, демократам удалось навязать "ложный нарратив".Он отметил, что реорганизация USAID, похоже, пока ограничилась разрушением либерально-глобалистского наследия. Яковенко также приветствовал отказ от "интервенционистской философии" и ликвидацию цензуры в социальных сетях.
https://1prime.ru/20250321/televidenie-855987817.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83655/34/836553499_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_2db67d85c9311066e58564c8b4668fe2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , сша, sputnik, rt
Технологии, Общество , США, Sputnik, RT
Яковенко призвал США восстановить вещание Sputnik и RT
Яковенко: США могли бы вернуть Sputnik и RT, это помогло бы восстановить доверие с Россией
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США могла бы вернуть в Штаты российские СМИ, такие как Sputnik и RT, чтобы продемонстрировать отказ от глобальной пропаганды и восстановить доверие с Россией, заявил РИА Новости замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Кажется, своего рода лакмусовой бумажкой соответствующих намерений Вашингтона было бы возвращение в США российских медиаресурсов, таких как RT и Sputnik... Это поможет восстановлению доверия между нашими народами, без чего любая нормализация отношений будет пустым звуком", - сказал Яковенко агентству.
Он также отметил, что организация матча между командами НХЛ и КХЛ могла бы стать шагом в этом направлении.
Яковенко указал на важность восстановления баланса мнений в медийной среде, особенно в контексте украинского урегулирования, где, по его мнению, демократам удалось навязать "ложный нарратив".
Он отметил, что реорганизация USAID, похоже, пока ограничилась разрушением либерально-глобалистского наследия. Яковенко также приветствовал отказ от "интервенционистской философии" и ликвидацию цензуры в социальных сетях.
Arcom запретил вещание "Пятого канала" и СТС во Франции