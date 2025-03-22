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Эксперт оценил шансы отобрать у России золотовалютные резервы

Эксперт оценил шансы отобрать у России золотовалютные резервы - 22.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил шансы отобрать у России золотовалютные резервы

Шансы отобрать у России ее золотовалютные резервы, замороженные Западом, совершенно мизерные, заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T07:36+0300

2025-03-22T07:36+0300

2025-03-22T08:18+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Шансы отобрать у России ее золотовалютные резервы, замороженные Западом, совершенно мизерные, заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. "Шансы отобрать у России ее золотовалютные резервы, замороженные Западом за рубежом, на данный момент совершенно мизерные. Большая часть этих средств находится в Бельгии, под бельгийской юрисдикцией, которая отказывается экспроприировать российские деньги. Во всяком случае, пока", - сказал он. По словам Кузьмина, "дело, разумеется, не в симпатиях к Москве". "Просто Бельгия опасается проблем, связанных в данном случае с краеугольным принципом неприкосновенности собственности, которое подорвет доверие к ее финансовым институтам", - уточнил собеседник агентства. "При этом давление на Бельгию, думаю, будет сохраняться по мере того, как конфликт на Украине продолжается. Во всяком случае, со стороны ЕС. Что касается Вашингтона, то он вроде бы сегодня меняет свое отношение к Москве", - заключил Кузьмин. Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Согласно оценке Минфина РФ, заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 24 марта в 11.00 мск.

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финансы, россия, бельгия, запад, украина, ренессанс капитал, ес, минфин рф