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ЕС в январе нарастил импорт алюминия и меди из России

ЕС в январе нарастил импорт алюминия и меди из России - 22.03.2025, ПРАЙМ

ЕС в январе нарастил импорт алюминия и меди из России

Евросоюз в январе этого года, по сравнению с декабрем, нарастил импорт алюминия и меди из России, при этом сократив закупки никеля, выяснило РИА Новости, изучив | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T07:15+0300

2025-03-22T07:15+0300

2025-03-22T07:15+0300

экономика

промышленность

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Евросоюз в январе этого года, по сравнению с декабрем, нарастил импорт алюминия и меди из России, при этом сократив закупки никеля, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, в январе импорт Евросоюзом российского алюминия вырос на 27% по сравнению с декабрем - до 70,2 миллиона евро. При этом в годовом выражении произошло падение объемов на 7%. В основном в январе союз покупал у РФ необработанный алюминий - на 69,8 миллиона евро. Также в небольших объемах закупались изделия из алюминия (153 тысячи евро), емкости из алюминия (130 тысяч) и алюминиевые металлоконструкции (97 тысяч). Кроме того, выросли и закупки российской меди - в 1,5 раза по сравнению с декабрем, до 20,8 миллиона евро. А вот в годовом выражении они рухнули более чем вдвое. Самыми востребованными у европейцев оказались рафинированная медь и сплавы (18,3 миллиона евро), а также медные порошки и чешуйки (2,5 миллиона) российского производства. В то же время ЕС за месяц сократил импорт никеля из России - на почти 15%, до 70 миллионов евро. В годовом выражении его покупки также сократились - на 23%. В основном в союз приезжали никелевый штейн и необработанный никель - на 35 и 33,9 миллиона евро, соответственно. Также в небольшом количестве ЕС импортировал никелевый лом (543 тысячи евро) и никелевые порошки и чешуйки (589 тысяч). Российский алюминий в январе больше всего покупали Италия, Испания, Польша, Болгария и Греция, медь - Нидерланды и Германия, а никель - только Нидерланды и Финляндия.

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промышленность, нидерланды, рф, италия, ес, евростат