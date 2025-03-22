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"Не в себе". В США оценили, насколько Россия угрожает Европе - 22.03.2025, ПРАЙМ
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"Не в себе". В США оценили, насколько Россия угрожает Европе
"Не в себе". В США оценили, насколько Россия угрожает Европе - 22.03.2025, ПРАЙМ
"Не в себе". В США оценили, насколько Россия угрожает Европе
Систематические заявления лидеров Франции и Великобритании, что Российская Федерация угрожает странам Европы, говорят о том, что они находятся не в себе. Такое... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T16:44+0300
2025-03-22T16:45+0300
политика
россия
угроза
евросоюз
великобритания
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МОСКВА, 22 марта — ПРАЙМ. Систематические заявления лидеров Франции и Великобритании, что Российская Федерация угрожает странам Европы, говорят о том, что они находятся не в себе. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал известный политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Когда я слушаю (премьер-министра Великобритании Кира - прим. ред.) Стармера и (президента Франции Эммануэлья - прим. ред.) Макрона, которые говорят о "коалиции желающих" и о том, что они собираются делать на Украине, я склоняюсь к мысли, что они не в себе", - отметил Миршаймер.При этом он подчеркнул, что, несмотря на "все критическое мышление", просто не представляет, что Российская Федерация представляет угрозу для Западной Европы."Но они (Стармер и Макрон — прим. ред.) постоянно говорят об этом. Возможно, они бредят", — предположил политолог.По его мнению, существует высокая вероятность того, что с угасанием русофобской истерики и завершением конфликта на Украине государства Европы захотят восстановить сотрудничество с Россией."Когда станет понятно (странам Европы — прим. ред.), что никакой российской угрозы не существует, когда война на Украине подойдет к завершению, очень вероятно, что европейские страны снова начнут торговать с русскими", — заключил Миршаймер.
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россия, угроза, евросоюз, великобритания
Политика, РОССИЯ, угроза, Евросоюз, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
16:44 22.03.2025 (обновлено: 16:45 22.03.2025)
 
"Не в себе". В США оценили, насколько Россия угрожает Европе

Миршаймер: Макрон и Стармер бредят, говоря об угрозе Евросоюзу со стороны России

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗнамена участников парада на Красной площади
Знамена участников парада на Красной площади - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 22 марта — ПРАЙМ. Систематические заявления лидеров Франции и Великобритании, что Российская Федерация угрожает странам Европы, говорят о том, что они находятся не в себе. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал известный политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Когда я слушаю (премьер-министра Великобритании Кира - прим. ред.) Стармера и (президента Франции Эммануэлья - прим. ред.) Макрона, которые говорят о "коалиции желающих" и о том, что они собираются делать на Украине, я склоняюсь к мысли, что они не в себе", - отметил Миршаймер.
При этом он подчеркнул, что, несмотря на "все критическое мышление", просто не представляет, что Российская Федерация представляет угрозу для Западной Европы.
"Но они (Стармер и Макрон — прим. ред.) постоянно говорят об этом. Возможно, они бредят", — предположил политолог.
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По его мнению, существует высокая вероятность того, что с угасанием русофобской истерики и завершением конфликта на Украине государства Европы захотят восстановить сотрудничество с Россией.
"Когда станет понятно (странам Европы — прим. ред.), что никакой российской угрозы не существует, когда война на Украине подойдет к завершению, очень вероятно, что европейские страны снова начнут торговать с русскими", — заключил Миршаймер.
 
ПолитикаРОССИЯугрозаЕвросоюзВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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