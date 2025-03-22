https://1prime.ru/20250322/evropa-856015517.html

"Не в себе". В США оценили, насколько Россия угрожает Европе

"Не в себе". В США оценили, насколько Россия угрожает Европе - 22.03.2025, ПРАЙМ

"Не в себе". В США оценили, насколько Россия угрожает Европе

Систематические заявления лидеров Франции и Великобритании, что Российская Федерация угрожает странам Европы, говорят о том, что они находятся не в себе. Такое... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T16:44+0300

2025-03-22T16:44+0300

2025-03-22T16:45+0300

политика

россия

угроза

евросоюз

великобритания

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МОСКВА, 22 марта — ПРАЙМ. Систематические заявления лидеров Франции и Великобритании, что Российская Федерация угрожает странам Европы, говорят о том, что они находятся не в себе. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал известный политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Когда я слушаю (премьер-министра Великобритании Кира - прим. ред.) Стармера и (президента Франции Эммануэлья - прим. ред.) Макрона, которые говорят о "коалиции желающих" и о том, что они собираются делать на Украине, я склоняюсь к мысли, что они не в себе", - отметил Миршаймер.При этом он подчеркнул, что, несмотря на "все критическое мышление", просто не представляет, что Российская Федерация представляет угрозу для Западной Европы."Но они (Стармер и Макрон — прим. ред.) постоянно говорят об этом. Возможно, они бредят", — предположил политолог.По его мнению, существует высокая вероятность того, что с угасанием русофобской истерики и завершением конфликта на Украине государства Европы захотят восстановить сотрудничество с Россией."Когда станет понятно (странам Европы — прим. ред.), что никакой российской угрозы не существует, когда война на Украине подойдет к завершению, очень вероятно, что европейские страны снова начнут торговать с русскими", — заключил Миршаймер.

https://1prime.ru/20250314/makron-855793444.html

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россия, угроза, евросоюз, великобритания