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В Сербии рассчитывают на привилегированные условия поставок газа из России - 22.03.2025, ПРАЙМ
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В Сербии рассчитывают на привилегированные условия поставок газа из России
В Сербии рассчитывают на привилегированные условия поставок газа из России - 22.03.2025, ПРАЙМ
В Сербии рассчитывают на привилегированные условия поставок газа из России
Договор России и Сербии о газоснабжении, который должен быть подписан в конце мая, как ожидается, даст Сербии привилегированные условия газоснабжения, заявил... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T17:58+0300
2025-03-22T17:58+0300
экономика
газ
сербия
белград
максим орешкин
александр вучич
владимир путин
газпром
србиягаз
газопровод "турецкий поток"
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БЕЛГРАД, 22 мар - ПРАЙМ. Договор России и Сербии о газоснабжении, который должен быть подписан в конце мая, как ожидается, даст Сербии привилегированные условия газоснабжения, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович. В Белграде состоялись переговоры между замглавы администрации президента России Максимом Орешкиным и Ненадом Поповичем при участии российского посла Александра Боцан-Харченко."У нашего экономического сотрудничества большой потенциал, но важнее всего, что мы разговаривали о новом договоре по газу, который должен быть подписан в конце мая. Это прежде всего будет результатом договора двух президентов, но "Газпром" и "Србиягаз" уже активно работают над этим. Мы получили обещание господина Орешкина, что Сербия, как всегда, что касается поставок газа, будет привилегированна и всегда будем самым привилегированным партнером в Европе", - сообщил Попович на брифинге по итогам переговоров. Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалось продление действующего договора о газоснабжении, истекающего 31 мая 2025 года.Генеральный директор компании "Србиягаз" Душан Баятович в начале февраля озвучил ожидания сербской стороны относительно объемов и сроков поставок в рамках нового соглашения. Он заявил, что Сербия рассчитывает на получение 2,5 миллиардов кубических метров газа в год из России в течение периода от 3 до 10 лет. Баятович также отметил, что на данный момент цена за 1000 кубометров российского газа для Сербии составляет около 300 долларов, что значительно ниже рыночной стоимости в Европе, где она достигает около 600 евро за 1000 кубических метров.Основным поставщиком газа в Сербию является российская компания "Газпром". Согласно данным сербских властей, на предстоящий отопительный сезон 2024-2025 годов достигнута договоренность о поставках газа по формуле "6+2+3 миллиона кубометров в сутки", при этом цена будет определяться "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы". Ожидается, что весной 2025 года будет заключено новое многолетнее соглашение о газоснабжении с Российской Федерацией. Российский газ поступает в Сербию по газопроводу "Турецкий поток" через территорию Болгарии. Планируется, что в ближайшие годы объемы поставок увеличатся до 4 миллиардов кубических метров в год.лавным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон 2024-2025 годов достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы". Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается, что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубических метров в год.
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газ, сербия, белград, максим орешкин, александр вучич, владимир путин, газпром, србиягаз, газопровод "турецкий поток"
Экономика, Газ, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, Максим Орешкин, Александр Вучич, Владимир Путин, Газпром, Србиягаз, Газопровод "Турецкий поток"
17:58 22.03.2025
 
В Сербии рассчитывают на привилегированные условия поставок газа из России

Сербский министр рассчитывает на привилегированные условия поставок газа из России

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© POOL
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БЕЛГРАД, 22 мар - ПРАЙМ. Договор России и Сербии о газоснабжении, который должен быть подписан в конце мая, как ожидается, даст Сербии привилегированные условия газоснабжения, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович.
В Белграде состоялись переговоры между замглавы администрации президента России Максимом Орешкиным и Ненадом Поповичем при участии российского посла Александра Боцан-Харченко.
"У нашего экономического сотрудничества большой потенциал, но важнее всего, что мы разговаривали о новом договоре по газу, который должен быть подписан в конце мая. Это прежде всего будет результатом договора двух президентов, но "Газпром" и "Србиягаз" уже активно работают над этим. Мы получили обещание господина Орешкина, что Сербия, как всегда, что касается поставок газа, будет привилегированна и всегда будем самым привилегированным партнером в Европе", - сообщил Попович на брифинге по итогам переговоров.
Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалось продление действующего договора о газоснабжении, истекающего 31 мая 2025 года.
Генеральный директор компании "Србиягаз" Душан Баятович в начале февраля озвучил ожидания сербской стороны относительно объемов и сроков поставок в рамках нового соглашения. Он заявил, что Сербия рассчитывает на получение 2,5 миллиардов кубических метров газа в год из России в течение периода от 3 до 10 лет. Баятович также отметил, что на данный момент цена за 1000 кубометров российского газа для Сербии составляет около 300 долларов, что значительно ниже рыночной стоимости в Европе, где она достигает около 600 евро за 1000 кубических метров.
Основным поставщиком газа в Сербию является российская компания "Газпром". Согласно данным сербских властей, на предстоящий отопительный сезон 2024-2025 годов достигнута договоренность о поставках газа по формуле "6+2+3 миллиона кубометров в сутки", при этом цена будет определяться "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы". Ожидается, что весной 2025 года будет заключено новое многолетнее соглашение о газоснабжении с Российской Федерацией. Российский газ поступает в Сербию по газопроводу "Турецкий поток" через территорию Болгарии. Планируется, что в ближайшие годы объемы поставок увеличатся до 4 миллиардов кубических метров в год.лавным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон 2024-2025 годов достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы". Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается, что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубических метров в год.
%Официальный визит президента РФ В. Путина в Сербию - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
Путин и Вучич проведут переговоры, сообщил Орешкин
17:17
 
ЭкономикаГазСЕРБИЯБЕЛГРАДМаксим ОрешкинАлександр ВучичВладимир ПутинГазпромСрбиягазГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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