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В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей - 22.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей
В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей - 22.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением отменить на федеральном уровне критерии нуждаемости... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T03:02+0300
2025-03-22T03:02+0300
общество
россия
экономика
татьяна голикова
госдума
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением отменить на федеральном уровне критерии нуждаемости для получения пособий многодетными семьями, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю, что отказ от критериев нуждаемости в вопросе предоставления пособий многодетным семьям станет важным шагом к усилению мер социальной поддержки и укреплению института семьи в России. Прошу вас проработать возможность реализации данного предложения на федеральном уровне", - сказано в документе. В обращении отмечается, что практика применения критериев нуждаемости приводит к тому, что значительная часть многодетных семей, действительно нуждающихся в поддержке, не может её получить по формальным причинам. "Убежден, что отмена критериев нуждаемости не приведёт к массовому злоупотреблению пособиями, поскольку семьи с высоким уровнем дохода попросту не обращаются за данной выплатой. При этом регулярная финансовая поддержка поможет тем многодетным семьям, для которых стабильность таких выплат имеет критическое значение", - подчеркивается в документе. Чернышов пояснил РИА Новости, что сегодня в России более 2,65 миллиона многодетных семей, но лишь 35% из них получают пособие. По его словам, многие не могут рассчитывать на поддержку государства из-за формальных критериев нуждаемости. Депутат считает, что это несправедливо, поскольку помощь нужна практически каждой многодетной семье. "Тогда как семьи с высоким доходом и так не станут обращаются за пособиями. Для остальных же регулярные выплаты — это очень веская поддержка", - сказал вице-спикер Госдумы. Парламентарий напомнил, что 39 регионов уже отказались от этих ограничений. По его мнению, этот опыт нужно распространить на всю страну, чтобы каждая многодетная семья могла рассчитывать на государственную помощь без бюрократических барьеров.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
общество , россия, татьяна голикова, госдума
Общество , РОССИЯ, Экономика, Татьяна Голикова, Госдума
03:02 22.03.2025
 
В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей

В ГД предложили отменить критерии нуждаемости для получения пособий многодетными семьями

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением отменить на федеральном уровне критерии нуждаемости для получения пособий многодетными семьями, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю, что отказ от критериев нуждаемости в вопросе предоставления пособий многодетным семьям станет важным шагом к усилению мер социальной поддержки и укреплению института семьи в России. Прошу вас проработать возможность реализации данного предложения на федеральном уровне", - сказано в документе.
В обращении отмечается, что практика применения критериев нуждаемости приводит к тому, что значительная часть многодетных семей, действительно нуждающихся в поддержке, не может её получить по формальным причинам.
"Убежден, что отмена критериев нуждаемости не приведёт к массовому злоупотреблению пособиями, поскольку семьи с высоким уровнем дохода попросту не обращаются за данной выплатой. При этом регулярная финансовая поддержка поможет тем многодетным семьям, для которых стабильность таких выплат имеет критическое значение", - подчеркивается в документе.
Чернышов пояснил РИА Новости, что сегодня в России более 2,65 миллиона многодетных семей, но лишь 35% из них получают пособие. По его словам, многие не могут рассчитывать на поддержку государства из-за формальных критериев нуждаемости. Депутат считает, что это несправедливо, поскольку помощь нужна практически каждой многодетной семье.
"Тогда как семьи с высоким доходом и так не станут обращаются за пособиями. Для остальных же регулярные выплаты — это очень веская поддержка", - сказал вице-спикер Госдумы.
Парламентарий напомнил, что 39 регионов уже отказались от этих ограничений. По его мнению, этот опыт нужно распространить на всю страну, чтобы каждая многодетная семья могла рассчитывать на государственную помощь без бюрократических барьеров.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯТатьяна ГоликоваГосдума
 
 
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