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ЕК выделит Польше €52 миллионов на усиление границы с Россией и Белоруссией - 22.03.2025, ПРАЙМ
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ЕК выделит Польше €52 миллионов на усиление границы с Россией и Белоруссией
ЕК выделит Польше €52 миллионов на усиление границы с Россией и Белоруссией - 22.03.2025, ПРАЙМ
ЕК выделит Польше €52 миллионов на усиление границы с Россией и Белоруссией
Европейская комиссия выделила Польше 52 миллиона евро на укрепление границ с Белоруссией и Российской Федерацией. Об этом сообщил министр внутренних дел и... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T14:32+0300
2025-03-22T14:32+0300
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ВАРШАВА, 22 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия выделила Польше 52 миллиона евро на укрепление границ с Белоруссией и Российской Федерацией. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк."Благодаря европейской комиссии… 52 миллиона евро будут направлены на усиление польско-белорусской границы и польско-российской границы", - сказал Семоняк. Как уточнил министр, средства планируется использовать для строительства асфальтированной дороги вдоль границы, а также закупки беспилотных летательных аппаратов и другого необходимого оборудования.По данным польской пограничной службы, с начала текущего года зафиксировано более 1,2 тысячи попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Большинство прибывают из Пакистана, Афганистана, Сомали, Ирана, Эфиопии и Эритреи.В прошлом году Подляская пограничная охрана зарегистрировала свыше 30 тысяч подобных попыток. Отмечается снижение активности во второй половине года после введения буферной зоны и модернизации пограничных заграждений.Напомним, что в середине 2021 года на польско-белорусской границе наблюдалось скопление мигрантов, стремящихся попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона отвергает обвинения, заявляя о насильственном выдворении мигрантов Польшей на ее территорию и искусственном обострении ситуации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не намерен сдерживать поток нелегальных мигрантов в ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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польша, россия, белоруссия, ес, ек, александр лукашенко
Политика, ПОЛЬША, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЕС, ЕК, Александр Лукашенко
14:32 22.03.2025
 
ЕК выделит Польше €52 миллионов на усиление границы с Россией и Белоруссией

Семоняк: ЕК выделит Польше 52 миллионов евро на усиление границы с Россией и Белоруссией

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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ВАРШАВА, 22 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия выделила Польше 52 миллиона евро на укрепление границ с Белоруссией и Российской Федерацией. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.
"Благодаря европейской комиссии… 52 миллиона евро будут направлены на усиление польско-белорусской границы и польско-российской границы", - сказал Семоняк.
Как уточнил министр, средства планируется использовать для строительства асфальтированной дороги вдоль границы, а также закупки беспилотных летательных аппаратов и другого необходимого оборудования.
По данным польской пограничной службы, с начала текущего года зафиксировано более 1,2 тысячи попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Большинство прибывают из Пакистана, Афганистана, Сомали, Ирана, Эфиопии и Эритреи.
В прошлом году Подляская пограничная охрана зарегистрировала свыше 30 тысяч подобных попыток. Отмечается снижение активности во второй половине года после введения буферной зоны и модернизации пограничных заграждений.
Напомним, что в середине 2021 года на польско-белорусской границе наблюдалось скопление мигрантов, стремящихся попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона отвергает обвинения, заявляя о насильственном выдворении мигрантов Польшей на ее территорию и искусственном обострении ситуации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не намерен сдерживать поток нелегальных мигрантов в ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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ПолитикаПОЛЬШАРОССИЯБЕЛОРУССИЯЕСЕКАлександр Лукашенко
 
 
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