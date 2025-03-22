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Юрист рассказал о штрафах за мытье машины в неположенном месте
Юрист рассказал о штрафах за мытье машины в неположенном месте - 22.03.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказал о штрафах за мытье машины в неположенном месте
Водители могут получить штраф до 3,5 тысяч рублей за мытье машины в неположенном месте, а организации - до 300 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист,... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T03:20+0300
2025-03-22T03:20+0300
2025-03-22T03:20+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Водители могут получить штраф до 3,5 тысяч рублей за мытье машины в неположенном месте, а организации - до 300 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Юрист предупредил, что за мытье автомобиля в непредназначенном для этого месте: на улице, во дворе дома, у реки или озера - гражданам РФ грозит административная ответственность.
"Такая ответственность установлена как в федеральном, так и в местном законодательстве. Так, например, Кодекс города Москвы об административных правонарушениях предусматривает штраф за мойку транспортных средств вне специально отведенных мест для граждан в размере до 3 тысяч рублей, а для организаций – до 20 тысяч (рублей)", - рассказал Хаминский.
В свою очередь юрист подчеркнул, что мытье машины возле водоема или в лесу обойдется нарушителям дороже.
"Мойка машины возле водоема грозит гражданам штрафом до 1 тысячи рублей, а для организаций до 100 тысяч рублей. Загрязнение лесных массивов сточными водами и автохимией обойдется гражданину в 3,5 тысячи рублей, а организациям в 300 тысяч (рублей). Кроме того, деятельность такой компании могут приостановить на 90 дней", - обратил внимание Хаминский.
Юрист напомнил, что мыть автомобиль необходимо в специально предназначенных для этого местах - автомойках. Хаминский объяснил, что такие требования вызваны тем, что мойки оснащены водоочистителями, благодаря которым в канализацию сливается вода, очищенная от химии, используемой при мытье.
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Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, РФ
Юрист рассказал о штрафах за мытье машины в неположенном месте
Юрист Хаминский предупредил о штрафах за мытье машины в неположенном месте
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Водители могут получить штраф до 3,5 тысяч рублей за мытье машины в неположенном месте, а организации - до 300 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Юрист предупредил, что за мытье автомобиля в непредназначенном для этого месте: на улице, во дворе дома, у реки или озера - гражданам РФ грозит административная ответственность.
"Такая ответственность установлена как в федеральном, так и в местном законодательстве. Так, например, Кодекс города Москвы об административных правонарушениях предусматривает штраф за мойку транспортных средств вне специально отведенных мест для граждан в размере до 3 тысяч рублей, а для организаций – до 20 тысяч (рублей)", - рассказал Хаминский.
В свою очередь юрист подчеркнул, что мытье машины возле водоема или в лесу обойдется нарушителям дороже.
"Мойка машины возле водоема грозит гражданам штрафом до 1 тысячи рублей, а для организаций до 100 тысяч рублей. Загрязнение лесных массивов сточными водами и автохимией обойдется гражданину в 3,5 тысячи рублей, а организациям в 300 тысяч (рублей). Кроме того, деятельность такой компании могут приостановить на 90 дней", - обратил внимание Хаминский.
Юрист напомнил, что мыть автомобиль необходимо в специально предназначенных для этого местах - автомойках. Хаминский объяснил, что такие требования вызваны тем, что мойки оснащены водоочистителями, благодаря которым в канализацию сливается вода, очищенная от химии, используемой при мытье.