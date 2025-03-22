Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал о штрафах за мытье машины в неположенном месте - 22.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250322/jurist-856008324.html
Юрист рассказал о штрафах за мытье машины в неположенном месте
Юрист рассказал о штрафах за мытье машины в неположенном месте - 22.03.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказал о штрафах за мытье машины в неположенном месте
Водители могут получить штраф до 3,5 тысяч рублей за мытье машины в неположенном месте, а организации - до 300 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист,... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T03:20+0300
2025-03-22T03:20+0300
бизнес
общество
россия
москва
московская область
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856008324.jpg?1742602844
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Водители могут получить штраф до 3,5 тысяч рублей за мытье машины в неположенном месте, а организации - до 300 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Юрист предупредил, что за мытье автомобиля в непредназначенном для этого месте: на улице, во дворе дома, у реки или озера - гражданам РФ грозит административная ответственность. "Такая ответственность установлена как в федеральном, так и в местном законодательстве. Так, например, Кодекс города Москвы об административных правонарушениях предусматривает штраф за мойку транспортных средств вне специально отведенных мест для граждан в размере до 3 тысяч рублей, а для организаций – до 20 тысяч (рублей)", - рассказал Хаминский. В свою очередь юрист подчеркнул, что мытье машины возле водоема или в лесу обойдется нарушителям дороже. "Мойка машины возле водоема грозит гражданам штрафом до 1 тысячи рублей, а для организаций до 100 тысяч рублей. Загрязнение лесных массивов сточными водами и автохимией обойдется гражданину в 3,5 тысячи рублей, а организациям в 300 тысяч (рублей). Кроме того, деятельность такой компании могут приостановить на 90 дней", - обратил внимание Хаминский. Юрист напомнил, что мыть автомобиль необходимо в специально предназначенных для этого местах - автомойках. Хаминский объяснил, что такие требования вызваны тем, что мойки оснащены водоочистителями, благодаря которым в канализацию сливается вода, очищенная от химии, используемой при мытье.
москва
московская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, москва, московская область, рф
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, РФ
03:20 22.03.2025
 
Юрист рассказал о штрафах за мытье машины в неположенном месте

Юрист Хаминский предупредил о штрафах за мытье машины в неположенном месте

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Водители могут получить штраф до 3,5 тысяч рублей за мытье машины в неположенном месте, а организации - до 300 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Юрист предупредил, что за мытье автомобиля в непредназначенном для этого месте: на улице, во дворе дома, у реки или озера - гражданам РФ грозит административная ответственность.
"Такая ответственность установлена как в федеральном, так и в местном законодательстве. Так, например, Кодекс города Москвы об административных правонарушениях предусматривает штраф за мойку транспортных средств вне специально отведенных мест для граждан в размере до 3 тысяч рублей, а для организаций – до 20 тысяч (рублей)", - рассказал Хаминский.
В свою очередь юрист подчеркнул, что мытье машины возле водоема или в лесу обойдется нарушителям дороже.
"Мойка машины возле водоема грозит гражданам штрафом до 1 тысячи рублей, а для организаций до 100 тысяч рублей. Загрязнение лесных массивов сточными водами и автохимией обойдется гражданину в 3,5 тысячи рублей, а организациям в 300 тысяч (рублей). Кроме того, деятельность такой компании могут приостановить на 90 дней", - обратил внимание Хаминский.
Юрист напомнил, что мыть автомобиль необходимо в специально предназначенных для этого местах - автомойках. Хаминский объяснил, что такие требования вызваны тем, что мойки оснащены водоочистителями, благодаря которым в канализацию сливается вода, очищенная от химии, используемой при мытье.
 
БизнесОбществоРОССИЯМОСКВАМосковская областьРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала