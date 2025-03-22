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В Китае создали устройство для перерезания подводных кабелей, пишет SCMP - 22.03.2025, ПРАЙМ
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В Китае создали устройство для перерезания подводных кабелей, пишет SCMP
В Китае создали устройство для перерезания подводных кабелей, пишет SCMP - 22.03.2025, ПРАЙМ
В Китае создали устройство для перерезания подводных кабелей, пишет SCMP
Китайские ученые представили глубоководное устройство, способное перерезать любые подводные кабели и дающее КНР возможность нарушать глобальные коммуникации,... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T15:43+0300
2025-03-22T15:44+0300
политика
китай
устройство
кабель
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ПЕКИН, 22 мар - ПРАЙМ. Китайские ученые представили глубоководное устройство, способное перерезать любые подводные кабели и дающее КНР возможность нарушать глобальные коммуникации, пишет в субботу газета South China Morning Post. "Китай представил компактное глубоководное устройство для разрезания кабелей, способное повредить самые защищенные в мире подводные линии связи и электропередач", - говорится в статье издания. Газета отмечает, что это первый случай, когда какая-либо страна официально раскрыла, что у нее есть устройство, способное нарушить работу критически важных подводных сетей. По данным SCMP, инструмент разработан Научно-исследовательским судостроительным центром Китая (CSSRC) для перерезания армированных кабелей, покрытых слоями стальной, резиновой и полимерной оболочки. Устройство способно перерезать даже самые укрепленные провода на глубине до 4 тысяч метров. Издание указывает, что, хотя устройство было создано для проведения гражданских спасательных операций и добычи полезных ископаемых на морском дне, потенциал использования двойного назначения инструмента может вызвать опасения других стран, так как, по сути, при его помощи Китай может в своих интересах дестабилизировать глобальные коммуникации во время геополитического кризиса. Согласно South China Morning Post, устройство разработано командой под руководством инженера Ху Хаолуна, который с опубликованной в китайском журнале Mechanical Engineering статье написал, что при создании конструкции режущего инструмента ученые преодолели несколько серьезных технических проблем, возникающих на большой глубине. Кроме того, газета отмечает, что традиционные лезвия подобных устройств не могут справиться со стальными армированными кабелями, и команда Ху Хаолуна нашла решение в использовании 150-миллиметрового шлифовального круга с алмазным покрытием, вращающегося со скоростью 1600 оборотов в минуту, что достаточно, чтобы разрушить сталь. Инструмент можно устанавливать на подводных аппаратах и управлять с помощью роботизированных рук даже в условиях нулевой видимости.
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китай, устройство, кабель
Политика, КИТАЙ, устройство, кабель
15:43 22.03.2025 (обновлено: 15:44 22.03.2025)
 
В Китае создали устройство для перерезания подводных кабелей, пишет SCMP

SCMP: ученые КНР представили устройство для перерезания любых подводных кабелей

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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ПЕКИН, 22 мар - ПРАЙМ. Китайские ученые представили глубоководное устройство, способное перерезать любые подводные кабели и дающее КНР возможность нарушать глобальные коммуникации, пишет в субботу газета South China Morning Post.
"Китай представил компактное глубоководное устройство для разрезания кабелей, способное повредить самые защищенные в мире подводные линии связи и электропередач", - говорится в статье издания.
Газета отмечает, что это первый случай, когда какая-либо страна официально раскрыла, что у нее есть устройство, способное нарушить работу критически важных подводных сетей.
По данным SCMP, инструмент разработан Научно-исследовательским судостроительным центром Китая (CSSRC) для перерезания армированных кабелей, покрытых слоями стальной, резиновой и полимерной оболочки. Устройство способно перерезать даже самые укрепленные провода на глубине до 4 тысяч метров.
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Издание указывает, что, хотя устройство было создано для проведения гражданских спасательных операций и добычи полезных ископаемых на морском дне, потенциал использования двойного назначения инструмента может вызвать опасения других стран, так как, по сути, при его помощи Китай может в своих интересах дестабилизировать глобальные коммуникации во время геополитического кризиса.
Согласно South China Morning Post, устройство разработано командой под руководством инженера Ху Хаолуна, который с опубликованной в китайском журнале Mechanical Engineering статье написал, что при создании конструкции режущего инструмента ученые преодолели несколько серьезных технических проблем, возникающих на большой глубине.
Кроме того, газета отмечает, что традиционные лезвия подобных устройств не могут справиться со стальными армированными кабелями, и команда Ху Хаолуна нашла решение в использовании 150-миллиметрового шлифовального круга с алмазным покрытием, вращающегося со скоростью 1600 оборотов в минуту, что достаточно, чтобы разрушить сталь. Инструмент можно устанавливать на подводных аппаратах и управлять с помощью роботизированных рук даже в условиях нулевой видимости.
 
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