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Эксперт предупредила о хакерах, взламывающих пароль с помощью ИИ
Эксперт предупредила о хакерах, взламывающих пароль с помощью ИИ - 22.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт предупредила о хакерах, взламывающих пароль с помощью ИИ
Искусственный интеллект (ИИ) значительно ускорил процесс взлома паролей, позволяя злоумышленникам подбирать даже сложные комбинации за короткое время. Об этом... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T12:29+0300
2025-03-22T12:29+0300
2025-03-22T12:29+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) значительно ускорил процесс взлома паролей, позволяя злоумышленникам подбирать даже сложные комбинации за короткое время. Об этом сообщила РИА Новости инженер-аналитик компании "Газинформсервис" Екатерина Едемская. "Современные алгоритмы, такие как PassGAN, обученные на гигантских базах утекших данных, умеют предсказывать вероятные комбинации паролей с высокой точностью. В результате даже сложные пароли, если они следуют популярным паттернам, могут быть скомпрометированы за считанные минуты", - рассказала Едемская. ИИ также облегчает проведение сложных взломов для менее опытных злоумышленников. Он способен быстро анализировать большие объемы данных и выявлять уязвимости в системах безопасности за считанные секунды, предлагая оптимальные способы их эксплуатации. Кроме того, нейросети помогают преступникам оставаться незамеченными, изменяя их цифровые отпечатки.В сфере фишинга ИИ используется для создания реалистичных писем, неотличимых от официальных сообщений, и ведения диалогов в реальном времени, адаптируясь к стилю общения жертвы, что повышает вероятность успешного обмана.Для защиты от новых угроз Едемская рекомендует комплексный подход, включающий использование сложных и уникальных паролей, двухфакторную аутентификацию, регулярное обновление программного обеспечения и соблюдение цифровой гигиены: проверку отправителей писем, отказ от перехода по подозрительным ссылкам и использование инструментов для блокировки фишинга."Искусственный интеллект уже изменил мир кибербезопасности, и его роль в атаках и защите будет только расти. Главное - не расслабляться и всегда быть на шаг впереди", - подчеркнула эксперт.
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общество , технологии
Эксперт предупредила о хакерах, взламывающих пароль с помощью ИИ
Едемская: ИИ помогает хакерам взломать пароль за считанные минуты
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) значительно ускорил процесс взлома паролей, позволяя злоумышленникам подбирать даже сложные комбинации за короткое время. Об этом сообщила РИА Новости инженер-аналитик компании "Газинформсервис" Екатерина Едемская.
"Современные алгоритмы, такие как PassGAN, обученные на гигантских базах утекших данных, умеют предсказывать вероятные комбинации паролей с высокой точностью. В результате даже сложные пароли, если они следуют популярным паттернам, могут быть скомпрометированы за считанные минуты", - рассказала Едемская.
ИИ также облегчает проведение сложных взломов для менее опытных злоумышленников. Он способен быстро анализировать большие объемы данных и выявлять уязвимости в системах безопасности за считанные секунды, предлагая оптимальные способы их эксплуатации. Кроме того, нейросети помогают преступникам оставаться незамеченными, изменяя их цифровые отпечатки.
В сфере фишинга ИИ используется для создания реалистичных писем, неотличимых от официальных сообщений, и ведения диалогов в реальном времени, адаптируясь к стилю общения жертвы, что повышает вероятность успешного обмана.
Для защиты от новых угроз Едемская рекомендует комплексный подход, включающий использование сложных и уникальных паролей, двухфакторную аутентификацию, регулярное обновление программного обеспечения и соблюдение цифровой гигиены: проверку отправителей писем, отказ от перехода по подозрительным ссылкам и использование инструментов для блокировки фишинга.
"Искусственный интеллект уже изменил мир кибербезопасности, и его роль в атаках и защите будет только расти. Главное - не расслабляться и всегда быть на шаг впереди", - подчеркнула эксперт.
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