Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предупредила о хакерах, взламывающих пароль с помощью ИИ - 22.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250322/khaker-856012311.html
Эксперт предупредила о хакерах, взламывающих пароль с помощью ИИ
Эксперт предупредила о хакерах, взламывающих пароль с помощью ИИ - 22.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт предупредила о хакерах, взламывающих пароль с помощью ИИ
Искусственный интеллект (ИИ) значительно ускорил процесс взлома паролей, позволяя злоумышленникам подбирать даже сложные комбинации за короткое время. Об этом... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T12:29+0300
2025-03-22T12:29+0300
общество
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/83357/78/833577823_0:233:2815:1816_1920x0_80_0_0_0e6c4e68d6a78d62aa269bf56b1d8d6f.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) значительно ускорил процесс взлома паролей, позволяя злоумышленникам подбирать даже сложные комбинации за короткое время. Об этом сообщила РИА Новости инженер-аналитик компании "Газинформсервис" Екатерина Едемская. "Современные алгоритмы, такие как PassGAN, обученные на гигантских базах утекших данных, умеют предсказывать вероятные комбинации паролей с высокой точностью. В результате даже сложные пароли, если они следуют популярным паттернам, могут быть скомпрометированы за считанные минуты", - рассказала Едемская. ИИ также облегчает проведение сложных взломов для менее опытных злоумышленников. Он способен быстро анализировать большие объемы данных и выявлять уязвимости в системах безопасности за считанные секунды, предлагая оптимальные способы их эксплуатации. Кроме того, нейросети помогают преступникам оставаться незамеченными, изменяя их цифровые отпечатки.В сфере фишинга ИИ используется для создания реалистичных писем, неотличимых от официальных сообщений, и ведения диалогов в реальном времени, адаптируясь к стилю общения жертвы, что повышает вероятность успешного обмана.Для защиты от новых угроз Едемская рекомендует комплексный подход, включающий использование сложных и уникальных паролей, двухфакторную аутентификацию, регулярное обновление программного обеспечения и соблюдение цифровой гигиены: проверку отправителей писем, отказ от перехода по подозрительным ссылкам и использование инструментов для блокировки фишинга."Искусственный интеллект уже изменил мир кибербезопасности, и его роль в атаках и защите будет только расти. Главное - не расслабляться и всегда быть на шаг впереди", - подчеркнула эксперт.
https://1prime.ru/20250320/moshenniki-855961872.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83357/78/833577823_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_5bb0e0202765b490c5f84cc7e488d478.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , технологии
Общество , Технологии
12:29 22.03.2025
 
Эксперт предупредила о хакерах, взламывающих пароль с помощью ИИ

Едемская: ИИ помогает хакерам взломать пароль за считанные минуты

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Хакер
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Хакер - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) значительно ускорил процесс взлома паролей, позволяя злоумышленникам подбирать даже сложные комбинации за короткое время. Об этом сообщила РИА Новости инженер-аналитик компании "Газинформсервис" Екатерина Едемская.
"Современные алгоритмы, такие как PassGAN, обученные на гигантских базах утекших данных, умеют предсказывать вероятные комбинации паролей с высокой точностью. В результате даже сложные пароли, если они следуют популярным паттернам, могут быть скомпрометированы за считанные минуты", - рассказала Едемская.
ИИ также облегчает проведение сложных взломов для менее опытных злоумышленников. Он способен быстро анализировать большие объемы данных и выявлять уязвимости в системах безопасности за считанные секунды, предлагая оптимальные способы их эксплуатации. Кроме того, нейросети помогают преступникам оставаться незамеченными, изменяя их цифровые отпечатки.
В сфере фишинга ИИ используется для создания реалистичных писем, неотличимых от официальных сообщений, и ведения диалогов в реальном времени, адаптируясь к стилю общения жертвы, что повышает вероятность успешного обмана.
Для защиты от новых угроз Едемская рекомендует комплексный подход, включающий использование сложных и уникальных паролей, двухфакторную аутентификацию, регулярное обновление программного обеспечения и соблюдение цифровой гигиены: проверку отправителей писем, отказ от перехода по подозрительным ссылкам и использование инструментов для блокировки фишинга.
"Искусственный интеллект уже изменил мир кибербезопасности, и его роль в атаках и защите будет только расти. Главное - не расслабляться и всегда быть на шаг впереди", - подчеркнула эксперт.
Kaspersky
В Kaspersky предупредили о схеме мошенников с использованием книжных сайтов
20 марта, 11:56
 
ОбществоТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала