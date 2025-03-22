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Киршнер объяснила, почему США запретили въезд в страну

Киршнер объяснила, почему США запретили въезд в страну - 22.03.2025, ПРАЙМ

Киршнер объяснила, почему США запретили въезд в страну

Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер, которой США запретили въезд на свою территорию, считает, что Вашингтон сделал это по просьбе действующего главы... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T03:11+0300

2025-03-22T03:11+0300

2025-03-22T03:11+0300

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мар - ПРАЙМ. Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер, которой США запретили въезд на свою территорию, считает, что Вашингтон сделал это по просьбе действующего главы государства Хавьера Милея, следует из публикации в X. "Как тебе не даёт покоя то, что я тебе говорю, а? Не мог сдержать себя и сразу же сделал публикацию, показав тем самым, что это была твоя просьба", - написала Киршнер. В пятницу госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США запретили въезд в страну Киршнер и экс-главе аргентинского министерства планирования Хулио де Видо из-за обвинений в масштабной коррупции. Также санкции введены и в отношении их ближайших родственников. После этого Милей опубликовал короткий пост в X. "Эй, Кристина. Конец". В 2022 году суд первой инстанции приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер по делу о коррупции к шести годам тюрьмы и лишил пожизненно права занимать государственные должности. Однако экс-президент сможет оставаться на свободе, пока не будут исчерпаны все возможности для апелляции.

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общество , мировая экономика, аргентина, сша, буэнос-айрес, марк рубио