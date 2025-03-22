https://1prime.ru/20250322/knr-856012133.html

СМИ: Китай изучает возможность участия в миротворческих силах на Украине

СМИ: Китай изучает возможность участия в миротворческих силах на Украине - 22.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: Китай изучает возможность участия в миротворческих силах на Украине

Китай обсуждает со странами Европы возможность своего участия в потенциальных "миротворческих силах" после завершения украинского конфликта, пишет газета Welt... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T11:56+0300

2025-03-22T11:56+0300

2025-03-22T11:56+0300

политика

китай

украина

welt am sonntag

мид

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/82925/06/829250653_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_99cfc14792f41ef3899a9069043e78cc.jpg

МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Китай обсуждает со странами Европы возможность своего участия в потенциальных "миротворческих силах" после завершения украинского конфликта, пишет газета Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в дипломатических кругах Евросоюза. "Китай, по-видимому, рассматривает возможность участия в потенциальных миротворческих силах на Украине. Китайские дипломаты разузнавали в Брюсселе, возможен ли или даже желателен такой шаг с точки зрения европейцев", - пишет издание. Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, отвечая на вопрос о возможности отправки китайских миротворческих сил на Украину, подчеркнул, что Пекин не комментирует гипотетические сценарии и придерживается нейтральной позиции в отношении украинского кризиса.По мнению эксперта Чжоу Бо из Университета Цинхуа, для отправки миротворческого контингента необходимо согласие обеих сторон конфликта, что делает участие Китая в подобной миссии маловероятным на данном этапе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о привлечении китайских миротворцев для урегулирования конфликта на Украине с российской стороной не обсуждался. Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине, опасаясь, что это приведет к созданию "фактов на земле" без согласования с Россией.Ранее представитель британского премьера Кира Стармера заявил, что более 30 стран, как ожидается, войдут в так называемую "коалицию желающих" - группу государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

https://1prime.ru/20250321/tramp-856003790.html

китай

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, украина, welt am sonntag, мид, ес