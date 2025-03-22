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СМИ: Китай изучает возможность участия в миротворческих силах на Украине - 22.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Китай изучает возможность участия в миротворческих силах на Украине
СМИ: Китай изучает возможность участия в миротворческих силах на Украине - 22.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Китай изучает возможность участия в миротворческих силах на Украине
Китай обсуждает со странами Европы возможность своего участия в потенциальных "миротворческих силах" после завершения украинского конфликта, пишет газета Welt... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T11:56+0300
2025-03-22T11:56+0300
политика
китай
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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Китай обсуждает со странами Европы возможность своего участия в потенциальных "миротворческих силах" после завершения украинского конфликта, пишет газета Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в дипломатических кругах Евросоюза. "Китай, по-видимому, рассматривает возможность участия в потенциальных миротворческих силах на Украине. Китайские дипломаты разузнавали в Брюсселе, возможен ли или даже желателен такой шаг с точки зрения европейцев", - пишет издание. Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, отвечая на вопрос о возможности отправки китайских миротворческих сил на Украину, подчеркнул, что Пекин не комментирует гипотетические сценарии и придерживается нейтральной позиции в отношении украинского кризиса.По мнению эксперта Чжоу Бо из Университета Цинхуа, для отправки миротворческого контингента необходимо согласие обеих сторон конфликта, что делает участие Китая в подобной миссии маловероятным на данном этапе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о привлечении китайских миротворцев для урегулирования конфликта на Украине с российской стороной не обсуждался. Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине, опасаясь, что это приведет к созданию "фактов на земле" без согласования с Россией.Ранее представитель британского премьера Кира Стармера заявил, что более 30 стран, как ожидается, войдут в так называемую "коалицию желающих" - группу государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
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китай, украина, welt am sonntag, мид, ес
Политика, КИТАЙ, УКРАИНА, Welt am Sonntag, МИД, ЕС
11:56 22.03.2025
 
СМИ: Китай изучает возможность участия в миротворческих силах на Украине

Welt am Sonntag: КНР обсуждает возможность участия в миротворческих силах на Украине

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг КНР в Пекине
Государственный флаг КНР в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Мария Плотникова
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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Китай обсуждает со странами Европы возможность своего участия в потенциальных "миротворческих силах" после завершения украинского конфликта, пишет газета Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в дипломатических кругах Евросоюза.
"Китай, по-видимому, рассматривает возможность участия в потенциальных миротворческих силах на Украине. Китайские дипломаты разузнавали в Брюсселе, возможен ли или даже желателен такой шаг с точки зрения европейцев", - пишет издание.
Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, отвечая на вопрос о возможности отправки китайских миротворческих сил на Украину, подчеркнул, что Пекин не комментирует гипотетические сценарии и придерживается нейтральной позиции в отношении украинского кризиса.
По мнению эксперта Чжоу Бо из Университета Цинхуа, для отправки миротворческого контингента необходимо согласие обеих сторон конфликта, что делает участие Китая в подобной миссии маловероятным на данном этапе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о привлечении китайских миротворцев для урегулирования конфликта на Украине с российской стороной не обсуждался. Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине, опасаясь, что это приведет к созданию "фактов на земле" без согласования с Россией.
Ранее представитель британского премьера Кира Стармера заявил, что более 30 стран, как ожидается, войдут в так называемую "коалицию желающих" - группу государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
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