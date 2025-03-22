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В Крыму заявили, что украинцы не узнают полуостров
В Крыму заявили, что украинцы не узнают полуостров - 22.03.2025, ПРАЙМ
В Крыму заявили, что украинцы не узнают полуостров
Граждане Украины, которые решили бы посетить Крым, к своему удивлению, не узнали бы полуостров, в силу произошедших за последние одиннадцать лет фантастических... | 22.03.2025, ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – ПРАЙМ. Граждане Украины, которые решили бы посетить Крым, к своему удивлению, не узнали бы полуостров, в силу произошедших за последние одиннадцать лет фантастических изменений, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Зеленский также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа".
"Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнают полуостров. Мы его фантастически изменили в лучшую сторону с помощью президента, власти в стране, народа и регионов России", - сказал Константинов.
По его мнению, Крым является примером эффективного и динамичного развития территории.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал РИА Новости, что Крым за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тыс. новых номеров, что позволит принимать свыше 10 млн туристов ежегодно.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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В Крыму заявили, что украинцы не узнают полуостров
Глава парламента Крыма Константинов заявил, что украинцы не узнают полуостров
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – ПРАЙМ. Граждане Украины, которые решили бы посетить Крым, к своему удивлению, не узнали бы полуостров, в силу произошедших за последние одиннадцать лет фантастических изменений, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре заявил, что без украинцев якобы "Крым умирает", так как вся логистика связана с Украиной. По его словам, в "Крыму 11 лет нет туризма". Зеленский также назвал полуостров украинским и добавил, что сейчас у крымчан "нет заработных плат, умирает вся природа".
"Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнают полуостров. Мы его фантастически изменили в лучшую сторону с помощью президента, власти в стране, народа и регионов России", - сказал Константинов.
По его мнению, Крым является примером эффективного и динамичного развития территории.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал РИА Новости, что Крым за годы нахождения в составе России посетили 67 миллионов туристов. По его словам, полуостров остается одним из самых востребованных направлений для отдыха. А в ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тыс. новых номеров, что позволит принимать свыше 10 млн туристов ежегодно.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".