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Пенсионерам назвали льготы, которые не дадут просто так - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Пенсионерам назвали льготы, которые не дадут просто так
Пенсионерам назвали льготы, которые не дадут просто так - 22.03.2025, ПРАЙМ
Пенсионерам назвали льготы, которые не дадут просто так
Все больше положенных пенсионерам льгот и доплат предоставляют в уведомительном порядке, но есть и такие, для получения которых придется подать заявление,... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T02:02+0300
2025-03-22T02:02+0300
пенсии
льготы
социальный фонд
юлия финогенова
рэу им. г.в.плеханова
налоговые льготы
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Все больше положенных пенсионерам льгот и доплат предоставляют в уведомительном порядке, но есть и такие, для получения которых придется подать заявление, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Пенсионеры и предпенсионеры имеют право на получение федеральных и региональных льгот. Перечень и размер федеральных льгот един для всех российских пенсионеров и регулируется федеральными законами. На региональном уровне перечень льгот и суммы устанавливаются, исходя из статуса пенсионера и возможностей региональных бюджетов.На федеральном уровне необходимо подать заявление в отделении Социального фонда, МФЦ или через Госуслуги в отношении следующих видов льгот:На региональном уровне:
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пенсии, льготы, социальный фонд, юлия финогенова, рэу им. г.в.плеханова, налоговые льготы
Пенсии, льготы, Социальный фонд, Юлия Финогенова, РЭУ им. Г.В.Плеханова, налоговые льготы
02:02 22.03.2025
 
Пенсионерам назвали льготы, которые не дадут просто так

Финансист Финогенова: есть льготы, для которых пенсионерам надо подать заявление

© РИА Новости . Андрей Иглов | Перейти в медиабанкРабота пенсионного фонда.
Работа пенсионного фонда. - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Андрей Иглов
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Все больше положенных пенсионерам льгот и доплат предоставляют в уведомительном порядке, но есть и такие, для получения которых придется подать заявление, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Россияне 80 лет получат от 10 тысяч рублей прибавки к пенсии
20 марта, 09:13
Пенсионеры и предпенсионеры имеют право на получение федеральных и региональных льгот. Перечень и размер федеральных льгот един для всех российских пенсионеров и регулируется федеральными законами. На региональном уровне перечень льгот и суммы устанавливаются, исходя из статуса пенсионера и возможностей региональных бюджетов.
На федеральном уровне необходимо подать заявление в отделении Социального фонда, МФЦ или через Госуслуги в отношении следующих видов льгот:
  • Льготы пенсионерам по оплате коммунальных услуг и капитального ремонта (в возрасте от 70 до 79 лет взнос на капремонт может оплачиваться в размере 50% от взноса, а с 80 лет пенсионеры от уплаты взноса на капремонт освобождаются). Кроме того, ветеранам труда, инвалидам первой и второй групп, военным инвалидам предоставляется скидка в 50% на оплату взноса на капремонт. Помимо этого, пенсионеры имеют право на бесплатную замену счетчиков воды и электричества, а с прошлого года отменена комиссия за оплату ЖКУ.
  • Налоговые льготы: налог на имущество (но только на один объект каждого вида). Подав заявление, можно указать тот объект, который следует исключить из налогообложения. Если заявление не подано, то выбор объекта остается за налоговыми органами.
  • Налоговые вычеты: полная кадастровая стоимость жилого объекта может быть уменьшена на 50 кв. м (по жилому дому), на 20 кв. м (по квартире или доле в жилом доме), на 10 кв. м (в отношении комнаты в квартире).
  • Оплата бесплатного проезда к месту лечения и обратно железнодорожным транспортом. Эту льготу имеют пенсионеры-федеральные льготники, которым назначена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). За получением ЕДВ также необходимо обратиться с письменным заявлением в территориальный орган СФР.
  • Получение доплаты за иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, таких как родители, супруги, усыновленные дети) в размере 1/3 фиксированной выплаты к страховой пенсии за каждого иждивенца, но не более 3-х. За три и более иждивенцев выплата сравняется с размером фиксированной выплаты.
  • Назначение доплаты к пенсии в связи с выработкой 30 лет сельского стажа.
  • Получение социального налогового вычета. Если неработающий пенсионер является плательщиком налога на доходы физических лиц (например, он имеет дополнительный доход от вклада в банке), то он может подать заявление в налоговую для получения социального налогового вычета по расходам на лечение или приобретение лекарственных препаратов. То же справедливо и в отношении работающих пенсионеров, которые при наличии официального дохода имеют право на получение социального налогового вычета.
На региональном уровне:
  • Пенсионеры имеют право на компенсацию оплаты услуг ЖКХ (либо в виде фиксированной суммы, либо в виде процента от требуемой суммы оплаты). Такие субсидии, как правило, осуществляются при подтверждении среднедушевого дохода ниже предусмотренного регионом минимального уровня. Кроме того, в ряде регионов могут быть предусмотрены дополнительные льготы по оплате услуг ЖКХ. Например, в Москве пенсионеры, имеющие статус одиноких, а также семьи пенсионеров освобождены от уплаты расходов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), но в пределах утвержденной социальной нормы жилплощади и норматива накопления ТКО.
  • Налог на транспорт для пенсионеров устанавливают регионы, причем льготы могут варьироваться. Как правило, устанавливается требование к мощности двигателя (не более 100 - 150 л.с.). Например, 50-процентная скидка предоставляется жителям Самары, Краснодара, Перми, Нижнего Новгорода.
  • Льготы на проезд общественным транспортом регулируются на уровне регионов. В Москве, например, при наличии "Социальной карты москвича" проезд в общественном транспорте бесплатный. В Санкт-Петербурге пенсионеры имеют право на приобретение билета по специальной цене. В некоторых регионах имеется возможность бесплатного проезда железнодорожным транспортом (в пригородных электричках).
  • Получение региональных доплат в связи с возрастом, семейным положением, наличием звания "ветеран труда". Например, в Московской области предусмотрены доплаты одиноким пенсионерам, а московским пенсионерам осуществляется компенсация расходов на стационарный телефон. В ряде регионов за звание "ветеран труда" производятся доплаты к пенсии (их размер различается по регионам и его можно уточнить в органах соцзащиты).
 
ПенсиильготыСоциальный фондЮлия ФиногеноваРЭУ им. Г.В.Плеханованалоговые льготы
 
 
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