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Пенсионерам назвали льготы, которые не дадут просто так

Пенсионерам назвали льготы, которые не дадут просто так - 22.03.2025, ПРАЙМ

Пенсионерам назвали льготы, которые не дадут просто так

Все больше положенных пенсионерам льгот и доплат предоставляют в уведомительном порядке, но есть и такие, для получения которых придется подать заявление,... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T02:02+0300

2025-03-22T02:02+0300

2025-03-22T02:02+0300

пенсии

льготы

социальный фонд

юлия финогенова

рэу им. г.в.плеханова

налоговые льготы

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Все больше положенных пенсионерам льгот и доплат предоставляют в уведомительном порядке, но есть и такие, для получения которых придется подать заявление, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Пенсионеры и предпенсионеры имеют право на получение федеральных и региональных льгот. Перечень и размер федеральных льгот един для всех российских пенсионеров и регулируется федеральными законами. На региональном уровне перечень льгот и суммы устанавливаются, исходя из статуса пенсионера и возможностей региональных бюджетов.На федеральном уровне необходимо подать заявление в отделении Социального фонда, МФЦ или через Госуслуги в отношении следующих видов льгот:На региональном уровне:

https://1prime.ru/20250320/pensiya-855959417.html

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пенсии, льготы, социальный фонд, юлия финогенова, рэу им. г.в.плеханова, налоговые льготы