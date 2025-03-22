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Мали может пересмотреть языковую политику, заявил лингвист

Мали может пересмотреть языковую политику, заявил лингвист - 22.03.2025, ПРАЙМ

Мали может пересмотреть языковую политику, заявил лингвист

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Выход Мали из Международной организации франкофонии, вызванный санкциями под влиянием Франции, открывает возможность... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T02:53+0300

2025-03-22T02:53+0300

2025-03-22T02:53+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Выход Мали из Международной организации франкофонии, вызванный санкциями под влиянием Франции, открывает возможность пересмотра языковой политики страны с акцентом на местные языки и укрепление культурного сотрудничества с другими странами, включая Россию, заявил корреспонденту РИА Новости Шака Лавале, малийский публицист и лингвист. Государства-члены конфедерации государств Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) объявили в среду о своем выходе из Международной организации франкофонии (МОФ), сославшись на применение организацией "избирательных санкций" в отношении трех стран после преобразований, свидетелями которых они стали в последние годы. "Это решение было предсказуемым для всех, кто следит за развитием этой организации и ее влиянием на социально-политические и даже культурные дела в нашей стране, Мали. Сразу после смены власти в Мали МОФ ввела санкции против Мали, приостановив ее участие в деятельности организации", - заявил эксперт РИА Новости. Лавале отметил, что, несмотря на приостановку членства Мали в МОФ, некоторые программы, такие как поддержка преподавания национальных языков и предоставление стипендий исследователям и преподавателям, продолжали функционировать. Однако Мали потеряла право голоса в принятии решений, и организация стала более политизированной, находясь под влиянием французской политики. В результате Мали оказалась жертвой этой политики, а МОФ стала инструментом ее реализации. "Выход из франкофонии и приостановка финансирования программ приведет к определенным негативным последствиям, и государство пока не спешит взять ситуацию под контроль. Однако положительный аспект заключается в том, что это может позволить Мали пересмотреть свою языковую политику, поставив малийские языки в центр ее внимания", - считает малийский лингвист. "И почему бы Мали не воспользоваться возможностью открыться для других подобных организаций? Почему бы не обратиться к англоязычным или к другим странам? И почему бы не использовать эту возможность для таких партнеров, как Россия, чтобы укрепить культурное сотрудничество и конкретно посмотреть, что можно улучшить в нем помимо открытия русских культурных центров?", - заявил Лавале. Эксперт подытожил, что Россия может предложить конкретные шаги для поддержки малийских местных языков, напомнив, что в 1960-х годов в Мали транслировались передачи и новости на национальных языках, которые вещались из России. Он отметил, что текущая ситуация является подходящим моментом для возрождения языкового и культурного партнерства между Мали и Россией, которое уже имело место в прошлом и начинает восстанавливаться. Язык бамбара является самым распространенным языком в Республике Мали. Согласно различным данным, он является родным для 40% населения страны, а 98% малийцев владеют им как вторым или третьим языком. В июле 2023 года в конституции Мали бамбара, наряду с 12 другими местными языками, был признан в качестве официального. При этом французский язык, сохранявший статус официального со времен колониального периода, был переведен в категорию рабочего языка. Язык бамбара преподается студентам на кафедре африканистики Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Всего в университете преподается семь африканских языков, включая суахили, хауса и амхарский. МОФ была создана в 1970 году в Ниамее (Нигер) под названием Агентство культурного и технического сотрудничества. В 1998 году организация получила свое нынешнее название. Главная задача МОФ - содействие развитию разнопланового сотрудничества между полностью или частично франкоязычными государствами. Организация объединяет 56 членов, представляющих различные государства или части государств мира, а также 19 наблюдателей, в числе которых Украина и страны Балтии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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