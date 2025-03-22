https://1prime.ru/20250322/mali-856008009.html
Мали может пересмотреть языковую политику, заявил лингвист
Мали может пересмотреть языковую политику, заявил лингвист - 22.03.2025, ПРАЙМ
Мали может пересмотреть языковую политику, заявил лингвист
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Выход Мали из Международной организации франкофонии, вызванный санкциями под влиянием Франции, открывает возможность... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T02:53+0300
2025-03-22T02:53+0300
2025-03-22T02:53+0300
экономика
мировая экономика
россия
мали
нигер
нигер
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856008009.jpg?1742601215
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Выход Мали из Международной организации франкофонии, вызванный санкциями под влиянием Франции, открывает возможность пересмотра языковой политики страны с акцентом на местные языки и укрепление культурного сотрудничества с другими странами, включая Россию, заявил корреспонденту РИА Новости Шака Лавале, малийский публицист и лингвист.
Государства-члены конфедерации государств Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) объявили в среду о своем выходе из Международной организации франкофонии (МОФ), сославшись на применение организацией "избирательных санкций" в отношении трех стран после преобразований, свидетелями которых они стали в последние годы.
"Это решение было предсказуемым для всех, кто следит за развитием этой организации и ее влиянием на социально-политические и даже культурные дела в нашей стране, Мали. Сразу после смены власти в Мали МОФ ввела санкции против Мали, приостановив ее участие в деятельности организации", - заявил эксперт РИА Новости.
Лавале отметил, что, несмотря на приостановку членства Мали в МОФ, некоторые программы, такие как поддержка преподавания национальных языков и предоставление стипендий исследователям и преподавателям, продолжали функционировать. Однако Мали потеряла право голоса в принятии решений, и организация стала более политизированной, находясь под влиянием французской политики. В результате Мали оказалась жертвой этой политики, а МОФ стала инструментом ее реализации.
"Выход из франкофонии и приостановка финансирования программ приведет к определенным негативным последствиям, и государство пока не спешит взять ситуацию под контроль. Однако положительный аспект заключается в том, что это может позволить Мали пересмотреть свою языковую политику, поставив малийские языки в центр ее внимания", - считает малийский лингвист.
"И почему бы Мали не воспользоваться возможностью открыться для других подобных организаций? Почему бы не обратиться к англоязычным или к другим странам? И почему бы не использовать эту возможность для таких партнеров, как Россия, чтобы укрепить культурное сотрудничество и конкретно посмотреть, что можно улучшить в нем помимо открытия русских культурных центров?", - заявил Лавале.
Эксперт подытожил, что Россия может предложить конкретные шаги для поддержки малийских местных языков, напомнив, что в 1960-х годов в Мали транслировались передачи и новости на национальных языках, которые вещались из России. Он отметил, что текущая ситуация является подходящим моментом для возрождения языкового и культурного партнерства между Мали и Россией, которое уже имело место в прошлом и начинает восстанавливаться.
Язык бамбара является самым распространенным языком в Республике Мали. Согласно различным данным, он является родным для 40% населения страны, а 98% малийцев владеют им как вторым или третьим языком. В июле 2023 года в конституции Мали бамбара, наряду с 12 другими местными языками, был признан в качестве официального. При этом французский язык, сохранявший статус официального со времен колониального периода, был переведен в категорию рабочего языка. Язык бамбара преподается студентам на кафедре африканистики Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Всего в университете преподается семь африканских языков, включая суахили, хауса и амхарский.
МОФ была создана в 1970 году в Ниамее (Нигер) под названием Агентство культурного и технического сотрудничества. В 1998 году организация получила свое нынешнее название. Главная задача МОФ - содействие развитию разнопланового сотрудничества между полностью или частично франкоязычными государствами. Организация объединяет 56 членов, представляющих различные государства или части государств мира, а также 19 наблюдателей, в числе которых Украина и страны Балтии.
мали
нигер
нигер
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, мали, нигер, нигер
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, МАЛИ, Нигер, НИГЕР
Мали может пересмотреть языковую политику, заявил лингвист
Лавале: выход Мали из МФФ открывает возможность пересмотра языковой политики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Выход Мали из Международной организации франкофонии, вызванный санкциями под влиянием Франции, открывает возможность пересмотра языковой политики страны с акцентом на местные языки и укрепление культурного сотрудничества с другими странами, включая Россию, заявил корреспонденту РИА Новости Шака Лавале, малийский публицист и лингвист.
Государства-члены конфедерации государств Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) объявили в среду о своем выходе из Международной организации франкофонии (МОФ), сославшись на применение организацией "избирательных санкций" в отношении трех стран после преобразований, свидетелями которых они стали в последние годы.
"Это решение было предсказуемым для всех, кто следит за развитием этой организации и ее влиянием на социально-политические и даже культурные дела в нашей стране, Мали. Сразу после смены власти в Мали МОФ ввела санкции против Мали, приостановив ее участие в деятельности организации", - заявил эксперт РИА Новости.
Лавале отметил, что, несмотря на приостановку членства Мали в МОФ, некоторые программы, такие как поддержка преподавания национальных языков и предоставление стипендий исследователям и преподавателям, продолжали функционировать. Однако Мали потеряла право голоса в принятии решений, и организация стала более политизированной, находясь под влиянием французской политики. В результате Мали оказалась жертвой этой политики, а МОФ стала инструментом ее реализации.
"Выход из франкофонии и приостановка финансирования программ приведет к определенным негативным последствиям, и государство пока не спешит взять ситуацию под контроль. Однако положительный аспект заключается в том, что это может позволить Мали пересмотреть свою языковую политику, поставив малийские языки в центр ее внимания", - считает малийский лингвист.
"И почему бы Мали не воспользоваться возможностью открыться для других подобных организаций? Почему бы не обратиться к англоязычным или к другим странам? И почему бы не использовать эту возможность для таких партнеров, как Россия, чтобы укрепить культурное сотрудничество и конкретно посмотреть, что можно улучшить в нем помимо открытия русских культурных центров?", - заявил Лавале.
Эксперт подытожил, что Россия может предложить конкретные шаги для поддержки малийских местных языков, напомнив, что в 1960-х годов в Мали транслировались передачи и новости на национальных языках, которые вещались из России. Он отметил, что текущая ситуация является подходящим моментом для возрождения языкового и культурного партнерства между Мали и Россией, которое уже имело место в прошлом и начинает восстанавливаться.
Язык бамбара является самым распространенным языком в Республике Мали. Согласно различным данным, он является родным для 40% населения страны, а 98% малийцев владеют им как вторым или третьим языком. В июле 2023 года в конституции Мали бамбара, наряду с 12 другими местными языками, был признан в качестве официального. При этом французский язык, сохранявший статус официального со времен колониального периода, был переведен в категорию рабочего языка. Язык бамбара преподается студентам на кафедре африканистики Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Всего в университете преподается семь африканских языков, включая суахили, хауса и амхарский.
МОФ была создана в 1970 году в Ниамее (Нигер) под названием Агентство культурного и технического сотрудничества. В 1998 году организация получила свое нынешнее название. Главная задача МОФ - содействие развитию разнопланового сотрудничества между полностью или частично франкоязычными государствами. Организация объединяет 56 членов, представляющих различные государства или части государств мира, а также 19 наблюдателей, в числе которых Украина и страны Балтии.