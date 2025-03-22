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Экономист оценил перспективы России при возможных пошлинах США на медь
Экономист оценил перспективы России при возможных пошлинах США на медь - 22.03.2025, ПРАЙМ
Экономист оценил перспективы России при возможных пошлинах США на медь
Возможные пошлины США на импорт меди способны нарушить баланс поставок этого металла на мировом рынке, и Россия, обладающая значительными запасами, может... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T08:42+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Возможные пошлины США на импорт меди способны нарушить баланс поставок этого металла на мировом рынке, и Россия, обладающая значительными запасами, может увеличить экспорт меди в сложившейся ситуации. Такое мнение выразил ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов в беседе с РИА Новости.Ранее СМИ сообщали о рекордных поставках меди в США в преддверии возможного введения пошлин. По данным источников, в ближайшие недели в страну может поступить от 100 до 150 тысяч тонн рафинированной меди. В феврале сообщалось, что президент США поручил рассмотреть возможность введения пошлин для поддержки отечественных производителей."Возможное введение США пошлин на медь может привести к тому, что возникнет перекос в поставках этого металла в мире, в одних странах запасы меди будут больше, чем требуется, а в других может возникнуть ее дефицит. Это потребует изменения логистики поставок меди в мире, и на это может уйти время, что приведет к дальнейшему росту цен на медь", - прокомментировал Баранов увеличение поставок металла в Штаты на фоне возможного введения пошлин. По мнению эксперта, введение пошлин может привести к сокращению мирового производства меди. Страны с большими запасами металла могут оказаться в выигрышном положении, так как будут менее зависимы от колебаний цен. Баранов прогнозирует, что в ближайшие год-два цена за тонну меди может достичь 11 тысяч долларов.Баранов считает, что ситуация на рынке меди вряд ли негативно повлияет на Россию, учитывая её значительные запасы. Напротив, в случае возникновения мирового дисбаланса Россия может нарастить экспорт этого металла.Аналитик подчеркнул, что с начала года стоимость меди выросла на 15% из-за геополитической напряженности и торговых споров. Кроме того, на рост цен повлиял растущий спрос на медь в различных отраслях промышленности.
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мировая экономика, сша, промышленность
Экономика, Мировая экономика, США, Промышленность
Экономист оценил перспективы России при возможных пошлинах США на медь
Баранов: пошлины США на медь приведут к перекосам поставок в мире, но РФ нарастит экспорт
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Возможные пошлины США на импорт меди способны нарушить баланс поставок этого металла на мировом рынке, и Россия, обладающая значительными запасами, может увеличить экспорт меди в сложившейся ситуации. Такое мнение выразил ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов в беседе с РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали о рекордных поставках меди в США в преддверии возможного введения пошлин. По данным источников, в ближайшие недели в страну может поступить от 100 до 150 тысяч тонн рафинированной меди. В феврале сообщалось, что президент США поручил рассмотреть возможность введения пошлин для поддержки отечественных производителей.
"Возможное введение США пошлин на медь может привести к тому, что возникнет перекос в поставках этого металла в мире, в одних странах запасы меди будут больше, чем требуется, а в других может возникнуть ее дефицит. Это потребует изменения логистики поставок меди в мире, и на это может уйти время, что приведет к дальнейшему росту цен на медь", - прокомментировал Баранов увеличение поставок металла в Штаты на фоне возможного введения пошлин.
По мнению эксперта, введение пошлин может привести к сокращению мирового производства меди. Страны с большими запасами металла могут оказаться в выигрышном положении, так как будут менее зависимы от колебаний цен. Баранов прогнозирует, что в ближайшие год-два цена за тонну меди может достичь 11 тысяч долларов.
Баранов считает, что ситуация на рынке меди вряд ли негативно повлияет на Россию, учитывая её значительные запасы. Напротив, в случае возникновения мирового дисбаланса Россия может нарастить экспорт этого металла.
Аналитик подчеркнул, что с начала года стоимость меди выросла на 15% из-за геополитической напряженности и торговых споров. Кроме того, на рост цен повлиял растущий спрос на медь в различных отраслях промышленности.
СМИ сообщили планах США ввести новые импортные пошлины в апреле