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Bild пожаловалась на рост числа безработных мигрантов в Германии
Bild пожаловалась на рост числа безработных мигрантов в Германии - 22.03.2025, ПРАЙМ
Bild пожаловалась на рост числа безработных мигрантов в Германии
Доля мигрантов среди жителей Германии, страдающих от долгосрочной безработицы, достигла 33% в 2024 году, сообщает газета Bild со ссылкой на ответ Федерального... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T18:26+0300
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2025-03-22T18:26+0300
политика
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мигранты
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Доля мигрантов среди жителей Германии, страдающих от долгосрочной безработицы, достигла 33% в 2024 году, сообщает газета Bild со ссылкой на ответ Федерального агентства по трудоустройству на запрос депутата бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Рене Шпрингера. В Германии "долгосрочно безработными" считаются люди, которые не могут найти работу по крайней мере на протяжении года. "В 2024 году доля иностранцев составила уже около 33%. Около 317 тысяч из почти 972 тысяч страдающих от долгосрочной безработицы… не имеют немецкого паспорта", - говорится в статье. Еще в 2018 году, по данным агентства, их доля составляла 23%. В 2024 году 533 тысячи жителей Германии не могли найти работу более двух лет, а 260 тысяч - более четырех лет, пишет Bild. При этом не указывается, сколько из них не являлись гражданами ФРГ.
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германия, мигранты
Политика, ГЕРМАНИЯ, Мигранты
Bild пожаловалась на рост числа безработных мигрантов в Германии
Bild: в 2024 году мигранты в ФРГ составили около трети долгосрочно безработных
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Доля мигрантов среди жителей Германии, страдающих от долгосрочной безработицы, достигла 33% в 2024 году, сообщает газета Bild со ссылкой на ответ Федерального агентства по трудоустройству на запрос депутата бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Рене Шпрингера.
В Германии "долгосрочно безработными" считаются люди, которые не могут найти работу по крайней мере на протяжении года.
"В 2024 году доля иностранцев составила уже около 33%. Около 317 тысяч из почти 972 тысяч страдающих от долгосрочной безработицы… не имеют немецкого паспорта", - говорится в статье.
Еще в 2018 году, по данным агентства, их доля составляла 23%.
Мигранты смогут работать в Москве и Подмосковье по одному патенту
В 2024 году 533 тысячи жителей Германии не могли найти работу более двух лет, а 260 тысяч - более четырех лет, пишет Bild. При этом не указывается, сколько из них не являлись гражданами ФРГ.