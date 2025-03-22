https://1prime.ru/20250322/migranty-856017021.html

Bild пожаловалась на рост числа безработных мигрантов в Германии

Bild пожаловалась на рост числа безработных мигрантов в Германии - 22.03.2025, ПРАЙМ

Bild пожаловалась на рост числа безработных мигрантов в Германии

Доля мигрантов среди жителей Германии, страдающих от долгосрочной безработицы, достигла 33% в 2024 году, сообщает газета Bild со ссылкой на ответ Федерального... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T18:26+0300

2025-03-22T18:26+0300

2025-03-22T18:26+0300

политика

германия

мигранты

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Доля мигрантов среди жителей Германии, страдающих от долгосрочной безработицы, достигла 33% в 2024 году, сообщает газета Bild со ссылкой на ответ Федерального агентства по трудоустройству на запрос депутата бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Рене Шпрингера. В Германии "долгосрочно безработными" считаются люди, которые не могут найти работу по крайней мере на протяжении года. "В 2024 году доля иностранцев составила уже около 33%. Около 317 тысяч из почти 972 тысяч страдающих от долгосрочной безработицы… не имеют немецкого паспорта", - говорится в статье. Еще в 2018 году, по данным агентства, их доля составляла 23%. В 2024 году 533 тысячи жителей Германии не могли найти работу более двух лет, а 260 тысяч - более четырех лет, пишет Bild. При этом не указывается, сколько из них не являлись гражданами ФРГ.

https://1prime.ru/20250228/migranty-855362325.html

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германия, мигранты