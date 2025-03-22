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Михалков прокомментировал вопрос о съемках фильма про Донбасс
Михалков прокомментировал вопрос о съемках фильма про Донбасс - 22.03.2025, ПРАЙМ
Михалков прокомментировал вопрос о съемках фильма про Донбасс
Режиссер Никита Михалков заявил, что сам не готов снять фильм про Донбасс, но активно поддерживает такие проекты, например, учащихся его Академии... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T23:19+0300
2025-03-22T23:19+0300
2025-03-22T23:19+0300
никита михалков
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Режиссер Никита Михалков заявил, что сам не готов снять фильм про Донбасс, но активно поддерживает такие проекты, например, учащихся его Академии кинематографического и театрального искусства. "Я считаю, что сегодня снять картину про происходящее в Донбассе я не возьмусь", - заявил Михалков в ходе творческого вечера в Москве. Отвечая на вопрос РИА Новости, режиссер подчеркнул, что не чувствует еще "той зрелости внутренней, которая могла бы дать право это делать". Однако он добавил, что поддерживает такие проекты. "У меня ребята мои из Академии (Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова - ред.) уехали сейчас на Донбасс. Они уже сняли несколько картин и сейчас сделают. Нет, нет, это я поддерживаю, конечно", - заверил режиссер. Творческий вечер Михалкова "Территория моей любви" прошел в субботу в Доме музыки в Москве.
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никита михалков, фильм, донбасс
Никита Михалков, фильм, ДОНБАСС
Михалков прокомментировал вопрос о съемках фильма про Донбасс
Михалков: снимать фильм про Донбасс не возьмусь, но такие проекты поддерживаю
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Режиссер Никита Михалков заявил, что сам не готов снять фильм про Донбасс, но активно поддерживает такие проекты, например, учащихся его Академии кинематографического и театрального искусства.
"Я считаю, что сегодня снять картину про происходящее в Донбассе я не возьмусь", - заявил Михалков в ходе творческого вечера в Москве.
Отвечая на вопрос РИА Новости, режиссер подчеркнул, что не чувствует еще "той зрелости внутренней, которая могла бы дать право это делать". Однако он добавил, что поддерживает такие проекты.
"У меня ребята мои из Академии (Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова - ред.) уехали сейчас на Донбасс. Они уже сняли несколько картин и сейчас сделают. Нет, нет, это я поддерживаю, конечно", - заверил режиссер.
В NYT сравнили отношение США к Европе с фильмом ужасов
Творческий вечер Михалкова "Территория моей любви" прошел в субботу в Доме музыки в Москве.