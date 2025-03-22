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Михалков прокомментировал вопрос о съемках фильма про Донбасс - 22.03.2025, ПРАЙМ
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Михалков прокомментировал вопрос о съемках фильма про Донбасс
Михалков прокомментировал вопрос о съемках фильма про Донбасс - 22.03.2025, ПРАЙМ
Михалков прокомментировал вопрос о съемках фильма про Донбасс
Режиссер Никита Михалков заявил, что сам не готов снять фильм про Донбасс, но активно поддерживает такие проекты, например, учащихся его Академии... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T23:19+0300
2025-03-22T23:19+0300
никита михалков
фильм
донбасс
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Режиссер Никита Михалков заявил, что сам не готов снять фильм про Донбасс, но активно поддерживает такие проекты, например, учащихся его Академии кинематографического и театрального искусства. "Я считаю, что сегодня снять картину про происходящее в Донбассе я не возьмусь", - заявил Михалков в ходе творческого вечера в Москве. Отвечая на вопрос РИА Новости, режиссер подчеркнул, что не чувствует еще "той зрелости внутренней, которая могла бы дать право это делать". Однако он добавил, что поддерживает такие проекты. "У меня ребята мои из Академии (Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова - ред.) уехали сейчас на Донбасс. Они уже сняли несколько картин и сейчас сделают. Нет, нет, это я поддерживаю, конечно", - заверил режиссер. Творческий вечер Михалкова "Территория моей любви" прошел в субботу в Доме музыки в Москве.
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никита михалков, фильм, донбасс
Никита Михалков, фильм, ДОНБАСС
23:19 22.03.2025
 
Михалков прокомментировал вопрос о съемках фильма про Донбасс

Михалков: снимать фильм про Донбасс не возьмусь, но такие проекты поддерживаю

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКинорежиссер Никита Михалков
Кинорежиссер Никита Михалков - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Режиссер Никита Михалков заявил, что сам не готов снять фильм про Донбасс, но активно поддерживает такие проекты, например, учащихся его Академии кинематографического и театрального искусства.
"Я считаю, что сегодня снять картину про происходящее в Донбассе я не возьмусь", - заявил Михалков в ходе творческого вечера в Москве.
Отвечая на вопрос РИА Новости, режиссер подчеркнул, что не чувствует еще "той зрелости внутренней, которая могла бы дать право это делать". Однако он добавил, что поддерживает такие проекты.
"У меня ребята мои из Академии (Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова - ред.) уехали сейчас на Донбасс. Они уже сняли несколько картин и сейчас сделают. Нет, нет, это я поддерживаю, конечно", - заверил режиссер.
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19 февраля, 10:10
Творческий вечер Михалкова "Территория моей любви" прошел в субботу в Доме музыки в Москве.
 
Никита МихалковфильмДОНБАСС
 
 
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