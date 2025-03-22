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В Минобороны оценили ситуацию в Курской области - 22.03.2025, ПРАЙМ
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В Минобороны оценили ситуацию в Курской области
В Минобороны оценили ситуацию в Курской области - 22.03.2025, ПРАЙМ
В Минобороны оценили ситуацию в Курской области
Попытка Киева удержать Курскую область может привести к потере всей Украины, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T00:02+0300
2025-03-22T00:02+0300
россия
общество
киев
украина
рф
апти алаудинов
минобороны рф
всу
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КУРСК, 21 мар - ПРАЙМ. Попытка Киева удержать Курскую область может привести к потере всей Украины, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Ранее Алаудинов назвал критической ситуацию для ВСУ в Курской области. "У них (Киева – ред.) сейчас задача любыми путями попытаться хотя бы сохранить территории, которые они бы хотели оставить за собой. Хотя, в конечном итоге, вот такими темпами, я больше, чем уверен, что они даже потеряют и остальную всю Украину, потому что такое ощущение, что у них задача всех этих украинских бойцов просто уничтожить к концу войны, чтобы не было никаких украинских мужчин и никаких украинских ресурсов", - сказал Алаудинов. Командир спецназа "Ахмат" напомнил, что Киев изначально позиционировал, что воевать будут "до последнего украинца". "Такое ощущение, что уже над такой задачей они работают. Изначально мы помним, что и ставилась там у них задача воевать "до последнего украинца". Ну, они и выполняют эту задачу так, насколько они могут. Прям хорошо они выполняют эту задачу", - прокомментировал Алаудинов.
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россия, общество , киев, украина, рф, апти алаудинов, минобороны рф, всу
РОССИЯ, Общество , Киев, УКРАИНА, РФ, Апти Алаудинов, Минобороны РФ, ВСУ
00:02 22.03.2025
 
В Минобороны оценили ситуацию в Курской области

Алаудинов: попытка Киева удержать Курскую область может привести к потере всей Украины

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КУРСК, 21 мар - ПРАЙМ. Попытка Киева удержать Курскую область может привести к потере всей Украины, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее Алаудинов назвал критической ситуацию для ВСУ в Курской области.
"У них (Киева – ред.) сейчас задача любыми путями попытаться хотя бы сохранить территории, которые они бы хотели оставить за собой. Хотя, в конечном итоге, вот такими темпами, я больше, чем уверен, что они даже потеряют и остальную всю Украину, потому что такое ощущение, что у них задача всех этих украинских бойцов просто уничтожить к концу войны, чтобы не было никаких украинских мужчин и никаких украинских ресурсов", - сказал Алаудинов.
Командир спецназа "Ахмат" напомнил, что Киев изначально позиционировал, что воевать будут "до последнего украинца".
"Такое ощущение, что уже над такой задачей они работают. Изначально мы помним, что и ставилась там у них задача воевать "до последнего украинца". Ну, они и выполняют эту задачу так, насколько они могут. Прям хорошо они выполняют эту задачу", - прокомментировал Алаудинов.
 
РОССИЯОбществоКиевУКРАИНАРФАпти АлаудиновМинобороны РФВСУ
 
 
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