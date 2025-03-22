https://1prime.ru/20250322/nalogi-856018021.html

В США ожидают падения налоговых доходов, пишет WP

В США ожидают падения налоговых доходов, пишет WP - 22.03.2025, ПРАЙМ

В США ожидают падения налоговых доходов, пишет WP

Налоговые доходы в США могут упасть на 10% этой весной на фоне сокращений в налоговом управлении (IRS) США и нарушений в его работе, вызванных новой политикой... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T19:46+0300

2025-03-22T19:46+0300

2025-03-22T19:47+0300

налоги

сша

налоговые поступления

https://cdnn.1prime.ru/img/75782/99/757829901_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_44d11b69b21d72451ee54cd77def651b.jpg

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Налоговые доходы в США могут упасть на 10% этой весной на фоне сокращений в налоговом управлении (IRS) США и нарушений в его работе, вызванных новой политикой Штатов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три источника, знакомые с налоговыми прогнозами. Ранее в марте агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники передавало, что IRS рассматривает возможность снизить число сотрудников в рамках инициативы Департамента государственной эффективности США (DOGE) по сокращению бюджетных расходов, при этом за февраль управление уволило несколько тысяч работников. "Высокопоставленные налоговые чиновники готовятся к резкому падению доходов, собираемых этой весной, в то время как все большее число людей и компаний уклоняются от подачи налоговых деклараций или пытаются не выплачивать задолженность перед налоговым управлением... Чиновники минфина и IRS прогнозируют снижение налоговых поступлений более чем на 10% к 15 апреля... Это составит более 500 миллиардов долларов потерянных федеральных доходов... По словам чиновников, причина напрямую связана с изменением поведения налогоплательщиков и быстрым разрушением президентом Дональдом Трампом части IRS", - сообщает газета. Согласно документам, к которым получило доступ издание, высокопоставленные чиновники налогового ведомства предупреждали представителей администрации Трампа о подобных исходах еще до его инаугурации. Несколько сотрудников ведомства рассказали газете, что оно прекратило расследования в отношении крупных корпораций и налогоплательщиков, поскольку IRS пришлось перераспределить ресурсы для поддержания работы внутренних систем.

https://1prime.ru/20250304/kanada-855466631.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, налоговые поступления