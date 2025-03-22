https://1prime.ru/20250322/nato-856010691.html
В МИД выразили обеспокоенность ростом числа участников учений НАТО в АТР
В МИД выразили обеспокоенность ростом числа участников учений НАТО в АТР - 22.03.2025, ПРАЙМ
В МИД выразили обеспокоенность ростом числа участников учений НАТО в АТР
Россия обеспокоена наращиванием спектра и состава участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила в интервью РИА Новости директор третьего... | 22.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-22T09:46+0300
2025-03-22T09:46+0300
2025-03-22T09:46+0300
политика
азиатско-тихоокеанский регион
рф
нато
мид
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044989_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_6a3551d2b9b2da0ccf61bccf932fe045.jpg
МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Россия обеспокоена наращиванием спектра и состава участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. "Не может не вызывать беспокойство целенаправленный курс Запада на реализацию стратегической задачи "натофикации" Азии… Постоянно наращивается спектр и состав участников учений НАТО в АТР, где обкатываются всевозможные сценарии – вплоть до военных интервенций в пострадавшие от природных катаклизмов страны и ведения "тотальной войны", - сказала дипломат. Воробьева также сообщила, что в ходе учений прорабатывается логистика переброски сил и средств НАТО в регион, а также предпринимаются попытки обеспечить постоянное присутствие ударных ВВС евроатлантических государств через ротационные схемы.По словам Воробьевой, Япония является одним из наиболее активных сторонников углубления вовлечения НАТО в дела АТР, продвигая тезис о "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона" с "антикитайским и антироссийским подтекстом". Также отмечается увеличение интенсивности совместных учений Токио с европейскими странами.Дипломат подчеркнула, что Россия в целях укрепления мира и стабильности в регионе наращивает сотрудничество во внешнеполитической и оборонной сферах со своими партнерами, включая Китай.
https://1prime.ru/20250316/pismo-855830807.html
азиатско-тихоокеанский регион
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044989_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_47e9c7fff4fd94e74e4458921deb4a66.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азиатско-тихоокеанский регион, рф, нато, мид, москва
Политика, Азиатско-Тихоокеанский регион, РФ, НАТО, МИД, МОСКВА
В МИД выразили обеспокоенность ростом числа участников учений НАТО в АТР
Воробьева: Россия обеспокоена наращиванием спектра и состава участников учений НАТО в АТР
МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Россия обеспокоена наращиванием спектра и состава участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
"Не может не вызывать беспокойство целенаправленный курс Запада на реализацию стратегической задачи "натофикации" Азии… Постоянно наращивается спектр и состав участников учений НАТО в АТР, где обкатываются всевозможные сценарии – вплоть до военных интервенций в пострадавшие от природных катаклизмов страны и ведения "тотальной войны", - сказала дипломат.
Воробьева также сообщила, что в ходе учений прорабатывается логистика переброски сил и средств НАТО в регион, а также предпринимаются попытки обеспечить постоянное присутствие ударных ВВС евроатлантических государств через ротационные схемы.
По словам Воробьевой, Япония является одним из наиболее активных сторонников углубления вовлечения НАТО в дела АТР, продвигая тезис о "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона" с "антикитайским и антироссийским подтекстом". Также отмечается увеличение интенсивности совместных учений Токио с европейскими странами.
Дипломат подчеркнула, что Россия в целях укрепления мира и стабильности в регионе наращивает сотрудничество во внешнеполитической и оборонной сферах со своими партнерами, включая Китай.
Румынский сенатор пожаловалась Путину на НАТО и Евросоюз