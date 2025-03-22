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В МИД выразили обеспокоенность ростом числа участников учений НАТО в АТР

В МИД выразили обеспокоенность ростом числа участников учений НАТО в АТР - 22.03.2025, ПРАЙМ

В МИД выразили обеспокоенность ростом числа участников учений НАТО в АТР

Россия обеспокоена наращиванием спектра и состава участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила в интервью РИА Новости директор третьего... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T09:46+0300

2025-03-22T09:46+0300

2025-03-22T09:46+0300

политика

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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Россия обеспокоена наращиванием спектра и состава участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. "Не может не вызывать беспокойство целенаправленный курс Запада на реализацию стратегической задачи "натофикации" Азии… Постоянно наращивается спектр и состав участников учений НАТО в АТР, где обкатываются всевозможные сценарии – вплоть до военных интервенций в пострадавшие от природных катаклизмов страны и ведения "тотальной войны", - сказала дипломат. Воробьева также сообщила, что в ходе учений прорабатывается логистика переброски сил и средств НАТО в регион, а также предпринимаются попытки обеспечить постоянное присутствие ударных ВВС евроатлантических государств через ротационные схемы.По словам Воробьевой, Япония является одним из наиболее активных сторонников углубления вовлечения НАТО в дела АТР, продвигая тезис о "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона" с "антикитайским и антироссийским подтекстом". Также отмечается увеличение интенсивности совместных учений Токио с европейскими странами.Дипломат подчеркнула, что Россия в целях укрепления мира и стабильности в регионе наращивает сотрудничество во внешнеполитической и оборонной сферах со своими партнерами, включая Китай.

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азиатско-тихоокеанский регион, рф, нато, мид, москва