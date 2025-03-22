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Украина заманивает молодежь в ВСУ подпиской на Netflix, пишут СМИ

Украина заманивает молодежь в ВСУ подпиской на Netflix, пишут СМИ - 22.03.2025, ПРАЙМ

Украина заманивает молодежь в ВСУ подпиской на Netflix, пишут СМИ

Министерство обороны Украины привлекает молодежь к службе по контракту, обещая выплаты в размере 1 миллиона гривен (24 тысячи долларов). В рекламных материалах... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T17:39+0300

2025-03-22T17:39+0300

2025-03-22T17:39+0300

политика

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Министерство обороны Украины привлекает молодежь к службе по контракту, обещая выплаты в размере 1 миллиона гривен (24 тысячи долларов). В рекламных материалах приводятся примеры, на что можно потратить эти средства, подписку на онлайн-кинотеатр Netflix сроком на 185 лет и внутриигровую валюту в игре Roblox. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".Ранее украинское оборонное ведомство уже пыталось заинтересовать потенциальных новобранцев подобным образом, сравнивая размер выплат с количеством чизбургеров, которые можно приобрести. Однако такая реклама вызвала волну критики и негативной реакции в обществе, вызвав сомнения в эффективности и этичности подобного подхода."Минобороны Украины продолжает рекламировать контракты для молодежи от 18 до 24 лет методом сравнения - сколько чего можно получить на миллион гривен "подъемных" положенных молодым рекрутам... появилась реклама с подсчетами, сколько можно купить робуксов (валюта в игре Roblox - ред.). А также на сколько лет можно оформить премиум-подписку на Netflix", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание также опубликовало фотографии рекламных материалов, размещенных в различных общественных местах, таких как общественный транспорт и торговые центры. Один из плакатов, на котором изображены персонажи из детской компьютерной игры Roblox, предлагает потратить миллион гривен на приобретение 33 миллионов "робуксов", которые можно использовать для покупки внутриигровых предметов и украшений. Другой плакат предлагает потратить "подъемные" на оплату 185 лет премиум-подписки на онлайн-кинотеатр Netflix, создавая впечатление о долгосрочной выгоде от военной службы.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах по привлечению молодых людей в армию, предложив им особый контракт с привлекательными условиями. Помимо единовременной выплаты, контракт предусматривает возможность поступления в высшие учебные заведения без сдачи вступительных экзаменов, а также получение ипотечного кредита под 0%.Однако, как сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины от 13 февраля, контракт с Вооруженными Силами Украины для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, предложенный Зеленским, подразумевает службу исключительно в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боевых действиях и возмещение выплат государству в случае досрочного расторжения контракта.Весной 2024 года на Украине был принят закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. В то же время, бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинским властям предстоит принять решение о дальнейшем снижении возраста мобилизации до 18 лет.

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украина, сша, владимир зеленский, джейк салливан, netflix, всу