https://1prime.ru/20250322/pensiya-856014307.html

В Соцфонде объяснили, при каком доходе можно получить пенсию в 100 тыс руб

В Соцфонде объяснили, при каком доходе можно получить пенсию в 100 тыс руб - 22.03.2025, ПРАЙМ

В Соцфонде объяснили, при каком доходе можно получить пенсию в 100 тыс руб

Увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц можно при ежемесячном доходе не менее 230 тысяч рублей до вычета налогов и накоплении 625 пенсионных баллов, стаж... | 22.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-22T14:56+0300

2025-03-22T14:56+0300

2025-03-22T14:57+0300

экономика

социальный фонд

пенсия

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц можно при ежемесячном доходе не менее 230 тысяч рублей до вычета налогов и накоплении 625 пенсионных баллов, стаж при этом составит не менее 62,5 года, следует из данных Социального фонда России. В 2025 году максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить за год, составляет десять. Получить их возможно при доходе в 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, доходы свыше этой суммы не будут учитываться Социальным фондом для начисления пенсии. Для получения пенсии в размере 100 тысяч рублей в месяц при сегодняшнем размере пенсионного коэффициента в 145,69 рубля при достижении пенсионного возраста россиянину необходимо иметь не менее 625 пенсионных баллов. Для этого, согласно калькулятору Социального фонда России, гражданину необходимо иметь стаж в 62,5 года. Достичь обозначенного количества баллов можно и при других условиях. Если обратиться за пенсией не сразу при достижении пенсионного возраста, а выждав от восьми лет, можно увеличить их число в два раза. Непенсионные страховые периоды, такие как военная служба, уход за ребенком до 1,5 года и уход за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или россиянином старше 80 лет тоже дадут дополнительные баллы. Их можно совмещать с основным периодом работы.

https://1prime.ru/20250316/pensii-855635481.html

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социальный фонд, пенсия